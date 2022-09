Tesla Model Y: puro nervio para viajar sin preocupaciones

Hacer kilómetros en un SUV premium 100% eléctrico con total tranquilidad, dotado con la más avanzada tecnología y con un gran espacio para sus ocupantes ya es posible. El Tesla Model Y ofrece todas esas características y mucho más. Además, la marca con sede en Austin fabrica este modelo en su Gigafactoría de Berlín, lo que ha repercutido directamente en el precio. Ya se puede comprar un Tesla por menos de 50.000 euros.

OKDIARIO ha tenido la oportunidad de probar uno de los coches objeto de deseo de muchos conductores que quieren dar el salto al vehículo eléctrico, pero que encuentran una serie de barreras que les impiden dar el paso. La marca de coches eléctricos fundada por Elon Musk no sólo fue pionera, también sabe de la necesidad de romper esas barreras. Y lo está haciendo.

¿Por qué California se ha convertido en el paraíso del coche eléctrico? ¿Por qué Tesla ha convertido el Model 3 y su ‘hermano’ mayor el Tesla Model Y en los coches más vendidos en el Golden State en la primera mitad de año? No hay un respuesta simple. Varios factores han influido en ese boom.

El primero, el sentimiento de pertenencia. Aunque Tesla se ha trasladado recientemente a Austin (Texas), California fue el estado en el que nació y creció la empresa automovilística. Segundo, los conductores han superado el miedo -todavía presente en Europa– a quedarse ‘tirados’. Tesla fabrica algunos de los modelos con mayor autonomía del mercado. Y, lo que es más importante, la infraestructura de puntos de recarga y las ayudas estatales para su desarrollo han sido clave. En ciudades como Los Ángeles, donde las distancias y los atascos son gigantescos, Tesla se ha convertido en un referente y las ventas suben como la espuma.

El panorama en Europa se va desarrollando muy poco a poco. Encontrar puntos de recarga rápida para afrontar viajes de más de 400 kilómetros todavía es complicado. El fin de los motores de combustión tiene fecha: 2035 y los fabricantes han acelerado el lanzamiento de modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Y es precisamente el sector el que demanda un mayor compromiso por parte de las autoridades para desarrollar un ecosistema en el que todos deben acelerar a la misma velocidad.

Tesla Model Y: velocidad y autonomía

Por nuestras manos ha pasado el Model Y Performance, la versión más potente de las tres que ofrece Tesla y que cuenta con una autonomía de 514 km (WLTP). Cuenta con dos motores eléctricos alimentados por una batería de 75 kWh y que dotan a esta bestia de tracción total a las cuatro ruedas.

La Gigafactory de Berlín fabrica ya este SUV 100% eléctrico que promete ser uno de los eléctricos más vendidos en Europa en los próximos años.

Al volante del Model Y Performance lo primero que notas es que parece que conduces en una nube, no sobre el asfalto. Y lo segundo, no apto para corazones sensibles, es su impresionante aceleración. Pasar de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos es una sensación a la que no muchos conductores se han enfrentado. Y debo decir que es sorprendente.

Pero volvamos a la autonomía, que es uno de los puntos clave para cualquier conductor que quiere cambiar ya su viejo diésel o gasolina por la electricidad. Tesla señala que la autonomía del Model Y Performance es de 533 km en ciclo WLTP. Hemos probado el coche durante cuatro días, en ciudad, interurbano por vías rápidas y en un viaje de medio radio que incluía autovía y carreteras de montaña.

Sólo hemos realizado una carga casi completa –restando el 18% de batería– en un supercargador de Tesla y otra carga parcial en un cargador normal antes de salir a la carretera con el 100% de la carga. En total, hemos recorrido unos 380 kilómetros. Dado que hemos sometido al coche a todo tipo de condiciones –aceleraciones, puerto de montaña…– y no hemos llegado a exprimir al máximo la batería, la autonomía real estaría muy por encima de los 450 km.

Como cualquier otro coche, cuando se exige potencia y aumenta la carga de pasajeros o pones el climatizador el consumo crece. Con el Model Y también pasa pero puedes encontrar sorpresas. Durante la prueba, en una salida de Madrid encontramos tráfico lento y después ritmo normal. El consumo al llegar al destino fue inferior de lo que marcaba el planificador de viaje de Tesla.

Así que, si te lo tomas con tranquilidad y planificas el viaje podrás hacer cualquier viaje sin preocupaciones. Eso sí, recomiendo siempre o los supercargadores de Tesla o los más potentes que encuentres en el camino. Para alcanzar la carga completa del coche sólo necesitamos una media hora en un supercargador.

Tecnología para hacer la vida fácil

Tesla ha sido en todo momento consciente de la barrera que supone la autonomía de los coches eléctricos y el miedo a un fail total en pleno viaje. Para eso sus ingenieros han desarrollado un planificador de viaje para hacerte la vida más fácil.

Aunque muchos de los desplazamientos durante la prueba han sido cortos y a lugares conocidos, hemos utilizado todo el tiempo el planificador. De esta manera te hacías una idea de lo que ibas a consumir. Sólo en dos ocasiones no se ajustó a la predicción. Una, la ya comentada de la salida de Madrid con tráfico denso. En este caso, ahorramos batería y llegamos con mejores valores de los que nos marcaba el planificador. Y en otra, la medición fue a la baja, dado que probamos la aceleración del coche y llevamos un ritmo alegre por autovía.

En cualquier caso, veo necesario utilizarlo hasta que el conductor se adapte al coche y porque es una herramienta que evita agobios. Se trata de un navegador en el que nos indica la mejor ruta, la más eficiente y planifica –en caso necesario– la parada a realizar. Nada más configurarlo muestra la distancia a destino y el consumo previsto para el desplazamiento, con la previsión de carga de la batería. Además, te lleva directamente a los cargadores que se encuentran camino a tu destino. Así de fácil.

Pero esto es sólo el aperitivo. Al sentarte al volante del Tesla Model Y lo primero que llama la atención es el diseño minimalista. Te deja en fuera de juego. Ya no hay panel de instrumentos tras el volante. Salvo las palancas del cambio e intermitentes y limpiaparabrisas, todo lo demás se controla desde la pantalla central de 15». Otro aspecto que llama la atención nada más entrar en el coche.

La pantalla táctil es muy efectiva. En ella puedes cambiar todos los reglajes del coche, desde la posición de los retrovisores, a la altura del volante o el tipo de conducción que quieres realizar, lo que influye en la dureza de la transmisión del volante o el tacto de los pedales. También cuentas con un completo centro de entretenimiento, pensado más para los pasajeros que para el conductor.

Esta concepción del coche ha recibido algunas críticas dado que el conductor puede distraer su atención de la vía si no maneja con precisión la pantalla. Para ayudar a que el conductor mantenga toda la atención en la conducción, en el centro del volante, se encuentran dos cursores que hacen las veces de ratón o joystick para poder desplazarse por los menús sin necesidad de quitar las manos del volante.

Piloto automático

Está claro que el onboarding en un Tesla Model Y requiere un tiempo de adaptación y aprendizaje hasta que se controlan todas las opciones y posibilidades que tiene el coche. Una de las joyas de la corona de Tesla es el piloto automático que permite al conductor configurar el coche para que pueda girar, acelerar y frenar ante obstáculos como otros coches, peatones e incluso ciclistas.

En ese sentido Tesla fue pionero en los sistemas de conducción autónoma y, aunque el Model Y Performance no es autónomo al 100% la sensación de que ‘te lleven’ es realmente impresionante. A este sistema hay que añadir también el frenado de emergencia automático, la alerta de colisión frontal, aceleración evita-obstáculos, control de punto ciego o el sistema que alerta e impide la salida involuntaria de carril.

Muy espacioso y con un gran maletero

El Model Y se encuadra dentro de la categoría de los SUV, aunque por su perfil pudiera parecer un crossover. Sin embargo, cuando echas un vistazo al interior, te das cuenta de la amplitud de este excepcional modelo.

El puesto de conducción es muy cómodo, los asientos y el tacto del cuero son magníficos. Pero lo que llama la atención es la amplitud de espacio en las plazas traseras. Con el asiento del conductor ya reglado para mis medidas –180 cm– al sentarme justo en la plaza trasera y adoptando una postura relajada mis rodillas no llegan a tocar el asiento delantero.

Las costas del Tesla Model Y permiten una configuración de siete plazas que todavía no ha llegado a España. De hecho, desde la marca todavía no tienen fecha para esta adaptación. El maletero es realmente grande, con un gran hueco bajo el piso donde se pueden almacenar los cables de carga y otros enseres. También hay un hueco donde se escamotearían los asientos en la versión 7 plazas que también se puede utilizar para guardar bultos rectangulares.

El confort de marcha y la suspensión hacen que viajar y hacer kilómetros con el Model Y sea un placer. Además, Tesla ha hecho hincapié en el aislamiento del habitáculo, realmente bien insonorizado. De hecho, esta característica hace que haya que cerrar con decisión las puertas.

Nos parece un acierto el techo acristalado completo, que aporta también esa sensación de amplitud que se ve en pocos coches. La claridad que aporta a las plazas traseras es tremenda y con un aislamiento total del calor. Durante nuestra prueba tuvimos sol de mediodía dando en el techo y no se notaba un exceso de temperatura en el habitáculo. El techo está formado por una pieza de cristal tintado con protección ultravioleta e infrarroja.

El maletero cuenta con un espacio de carga de 854 litros, quitando la bandeja posterior. A ellos hay que sumar otros 117 del maletero delantero. Sí, el Tesla Model Y también cuenta con un hueco importante en la parte delantera.

Con todos estos ingredientes, este SUV 100% eléctrico se convierte en una opción muy interesante para una familia de 4 miembros.

Precios del Tesla Model Y

Vamos con otra cuestión importante y que viene cargada de novedades tras el verano: el precio. La unidad que hemos probado, el Model Y Performance parte de un precio de 70.980, sin tener en cuenta las ayudas del Plan Moves. Existen otras dos versiones, el Model Y Gran Autonomía –también con tracción total– tiene un precio de partida de 66.970 y el Model Y más básico que ya se puede adquirir por menos de 50.000 euros.

El Model Y básico tiene un precio de 51.200 euros, pero con las ayudas del Plan Moves III ese precio se puede reducir a 49.990 euros. Además, de 4.500 euros adicionales o de hasta 7.000 euros en caso de achatarrar su antiguo vehículo. Repasemos las características y el precio de cada modelo:

Tesla Model Y

Autonomía : 430 km (WLTP)

: 430 km (WLTP) Velocidad máxima : 217 km/h.

: 217 km/h. Aceleración (0 a 100 km/h) : 6,9 segundos

: 6,9 segundos Precio: 51.200 €

Tesla Model Y Gran Autonomía

Autonomía : 533 km (WLTP)

: 533 km (WLTP) Velocidad máxima : 217 km/h.

: 217 km/h. Aceleración (0 a 100 km/h) : 5 segundos

: 5 segundos Precio: 66.970 €

Tesla Model Y Performance

Autonomía : 514 km (WLTP)

: 514 km (WLTP) Velocidad máxima : 250 km/h.

: 250 km/h. Aceleración (0 a 100 km/h) : 3,7 segundos

: 3,7 segundos Precio: 70.980 €

Estos precios no defraudan al conductor que decide adquirir un Tesla puesto que el equipamiento se asemeja al de algunos de los mejores SUV premium. En concreto, el Model Y Performance cuenta, entre otros equipamientos, con asientos delanteros con ajuste eléctrico, asientos delanteros y traseros calefactados. El equipo de sonido cuenta con 13 altavoces, 1 subwoofer, 2 amplificadores y sonido envolvente. Música y multimedia por Bluetooth®,

faros antiniebla LED, retrovisores eléctricos y calefactados, perfiles de conductor personalizados, sistema de filtración de aire HEPA y consola central con almacenamiento, 4 puertos USB y base para 2 smartphones.

Tesla también ofrece una completa app con la que se puede programar la carga, el encendido de la calefacción o el aire y controlar el acceso al vehículo, que no tiene una llave física.