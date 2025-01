El Tesla Cybertruck es uno de los coches que más polémica ha generado en los últimos tiempos. Una controversia que se ha visto incrementa después de que este modelo de la compañía de Elon Musk haya protagonizado una explosión, al ir cargado de pirotecnia y bombonas de gas, frente al hotel Trump de Las Vegas (Nevada), dejando un muerto y siete heridos.

Pese a las burlas por su estrambótico diseño, el exagerado precio, los retrasos en su lanzamiento, la demora en la entrega a sus clientes y las llamadas a revisión, el Tesla Cybertruck se ha convertido en un éxito desde su desembarco en el mercado y se ha convertido en el coche de lujo favorito de famosos, como Kim Kardashian y Justin Bieber. Aunque no se puede conducir en todos los países y España es uno de ellos.

¿Por qué no se puede comprar en España un Tesla Cybertruck?

En el sector del automóvil existen exigentes homologaciones que cumplir dependiendo donde se comercialicen los vehículos. Esto es, no se pueden vender los mismos coches, con las mismas características en todos los países del mundo, ya que estos se tienen que adaptar a las distintas normativas de cada región.

Este es el motivo por el que en España -ni en Europa- no se pueden comprar un Tesla Cybertruck, ya que no cumple, por su diseño y características, con las homologaciones pertinentes para circular por las carreteras de nuestro país, siendo el peso uno de los principales problemas al superar las 3 toneladas y medir 5,68 metros de longitud, 2,20 metros de anchura y 1,79 metros de altura.

El peso no es la única barrera para su comercialización en España, si no también lo es el diseño de los paneles exteriores. La normativa europea pide que las partes salientes tengan un redondeo de al menos 3,2 milímetros y los paneles del Cybertruck son de 1,4, por lo que las aristas son más afiladas.

En muchos casos, los fabricantes de coches, como es el caso de Tesla, prefieren perder miles de ventas que invertir importantes cantidades de dinero en readaptar los diseños para que se puedan vender en otros mercados.

¿Cuánto vale un Tesla Cybertruck?

Hasta la fecha, se comercializan dos versiones 100% eléctricas en Estados Unidos de tracción total conocidos como el All-Wheel Drive y el Cyberbeast con unos precios de 79.990 y 99.990 dólares, respectivamente, lo que equivale a 73.880 y 92.350 euros -en caso de que este vehículo se comercializará en España-. Sin embargo, en 2025 se espera que llegue una variante nueva que tendrá un coste de 60.990 dólares, lo que se traduce en aproximadamente 55.600 euros.

Un precio que no es tan elevando si tenemos en cuentos los precios de otros modelos de la compañía de Elon Musk como es el caso del Model Y o el Model S.

¿Cuántos caballos tiene la Cybertruck?

Respecto a los motores, el Cybertruck cuenta con una versión de acceso, bajo el nombre de All-Wheel Drive, que entrega al propulsor 100% eléctrico una potencia de 600 CV y capaz de recorrer hasta 755 kilómetros con el Range Extender, que sin esta función limitan la autonomía a 547 kilómetros.

El tope de gama bajo el nombre de Cyberbeast cuenta con 845 CV y una autonomía extendible de 708 kilómetros, que sin el Range Extender se queda en 515 kilómetros. Lo más llamativo de esta versión es que el propulsor es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en tan sólo 2,6 segundos.

¿Cuánto dura la batería de la Cybertruck?

Como ya es costumbre en la compañía americana, durante años no ha habido dato alguno sobre la capacidad de la batería. A Tesla le cuesta soltar prenda, no sólo sobre su tamaño, sino también sobre la composición de la misma que se ha conocido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

La batería ofrece una tensión de 816 voltios con una densidad energética específica de 170 Wh/Kg. La capacidad es de 122,4 kWh, lo que cuadra con algunos rumores no oficiales que apuntaban en la dirección de una batería con 123 kW de capacidad. No es exageradamente grande si tenemos en cuenta todo el conjunto.