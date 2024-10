El CEO del Grupo Stellantis, Carlos Tavares, ha elogiado el trabajo de las fábricas españolas, confirmando su futuro para los próximos años por gracias a la capacidad de reducción de costes en las instalaciones y la calidad de los ensamblajes en las líneas de producción. No obstante, ha advertido sobre la amenaza que supone la competencia de Marruecos para las instalaciones que tiene el fabricante automovilístico en Vigo, Zaragoza, Madrid y Mangualde -su planta en Portugal-.

Así lo ha señalado el directivo portugués en un encuentro con medios de comunicación al que ha asistido este diario, dentro del marco del Salón del Automóvil de París 2024, en el que el gigante automovilístico ha presentado sus novedades para el próximo año de Citroën, Peugeot, Leapmotor y Alfa Romeo.

«El futuro de las fábricas en España hasta ahora es bastante brillante, porque han estado trabajando muy duro para mejorar la calidad y reducir los costes. Así que están entre las mejores que tenemos en la Unión Europea, las mejores, y para Vigo, Madrid y Zaragoza hay buenos planes», ha señalado Tavares.

Fábricas de Stellantis en España

Preguntado por OKDIARIO si las fábricas españolas se verían afectadas por el desembarco de las marcas chinas en el Viejo Continente, el CEO del Grupo Stellantis ha despejado dudas al confirmar que no prevé problemas para las factorías aunque los coches procedentes de China logren un 10% de cuota en el mercado europeo.

«Lo que siempre les digo a mis amigos españoles y a todos los que me escuchan es que no deben de mirar al norte, miren al sur, porque desde una perspectiva española o portuguesa, si miras al norte de los Pirineos, te ves bien y con calidad, pero la competencia no está en el norte», ha confesado.

Para Tavares, «la competencia de las factorías de la Península Ibérica está en el sur». «La competencia es Marruecos, hoy; quizás muy pronto Argelia, Túnez y Egipto, ahí es donde está la competencia y, por supuesto, Turquía. Así que en lugar de mirar al norte, en España y Portugal, hay que mirar al sur y ahí es donde está la competencia».

Stellantis y las emisiones de CO2

Stellantis se ha desmarcado de la posición de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y ha confirmado que cumplirá con el endurecimiento de los objetivos de emisiones de CO2 impuestos por Bruselas para este 2025.

«En Stellantis, por tanto, nos encontramos en una posición ética, que consiste en estar en el lado correcto de la historia cuando se trata de tomar una decisión muy difícil. Y, de hecho, nuestra posición es única entre muchos fabricantes de automóviles europeos. No pedimos ningún tipo de retraso, sólo pedimos estabilidad en las reglas, que son bien conocidas desde hace muchos años y hemos estado trabajando muy duro durante los últimos años para estar listos y lo estamos», ha insistido Tavares.

El Carlos Tavares, CEO de Stellantis, ha señalado que para finales de este año, Stellantis tendrá 42 vehículos eléctricos a la venta solo en el segmento B, que es muy importante para Europa, así que tenemos la tecnología, las plataformas, los productos y las capacidades que estamos dispuestos a respaldar. Hecho los deberes.