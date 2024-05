Stellantis empezará a comercializar los coches eléctricos de su joint venture con el fabricante chino Leapmotor en Europa a partir del mes de septiembre. La firma venderá dos modelos de la marca china en nueve países europeos, entre los que se encuentran Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Bélgica, Grecia y Rumanía. Modelos que se producen en las fábricas de la marca en China, donde los costes son más baratos, aunque no descartan el traslado de los ensamblajes al Viejo Continente en caso de que Bruselas imponga nuevos aranceles a la importación de automóviles made in China.

Así lo ha señalado el consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, este martes en una mesa redonda con medios para la presentación de la joint venture que ha formado Leapmotor, en la que ha destacado que «la producción local -en referencia a Europa- de automóviles Leapmotor dependerá de si desde Bruselas se opta por aumentar los aranceles para las importaciones de automóviles chinos a niveles punitivos o erige barreras no arancelarias».

BYD y Chery se encuentran entre los fabricantes chinos que han anunciado planes para producir automóviles en Europa. BYD está construyendo una planta de automóviles en Hungría y Chery fabricará modelos de Omoda en una antigua fábrica de Nissan en Barcelona. También MG se ha interesado por la fabricación de coches en España. Una solución con la que evitarían la respuesta arancelaria de Bruselas.

Sobre si Stellantis tiene pensado llevar la producción de los modelos de la marca Leapmotor a alguna de sus plantas en España en Zaragoza, Vigo o Madrid, Tavares ha respondido que la compañía basa sus decisiones en el coste de transformación de la planta, así como la calidad del desempeño de la misma.

«Estos son los dos motores para la decisión de alojamiento. Como he dicho hasta ahora, esa decisión no ha sido tomada, pero estos son los criterios que vamos a usar ¿Dónde está la mejor calidad? ¿Dónde está el mejor coste? ¿Y tenemos capacidad disponible en esa planta específica?», ha afirmado Tavares.

Guerra comercial en el automóvil

Un acuerdo que llega en plena polémica por el desembarco de las marcas de coches chinas con alta tecnología y diseño a precios asequibles. Hecho que ha provocado que Estados Unidos multiplique por cuatro los aranceles a las importaciones, que pasan del 25% al 100%. Una medida que también estudia Bruselas por el aumento de la competencia con el inicio de la comercialización de BYD, MG, Omoda o Dongfeng.

Preguntado por los aranceles, el directivo portugués ha señalado que «esta no es una solución a largo plazo. ¿Por qué no trajimos vehículos eléctricos a los mercados estadounidenses? Por una muy simple razón. Hay una oferta muy limitada de automóviles chinos en los mercados estadounidenses, así que no es una prioridad para nosotros, porque no hay una competición real, pero hay muchos en Europa, porque se ve que Europa tiene un enfoque muy diferente para este problema».

Stellantis y Leapmotor

Stellantis ha adquirido el 20% del fabricante chino de vehículos eléctricos Leapmotor a través de una inversión de unos 1.500 millones de euros con el objetivo de impulsar «aún más» las ventas de la compañía china en su mercado local y de aprovechar la presencia global de Stellantis para acelerarlas en otras regiones como Europa. Un acuerdo propiciará derechos exclusivos para la exportación y venta, así como fabricación de productos Leapmotor fuera de China.

Los modelos T03 y C10 serán los primeros en llegar a Europa y se presentará un modelo nuevo cada año durante los próximos tres ejercicios. En concreto, el C10 es un vehículo del segmento D totalmente equipado y orientado a la familia con una autonomía WLTP de 420 km. De su lado, el T03 es un pequeño eléctrico de cinco puertas competitivo del segmento B con una autonomía WLTP de 265 km y un espacio interior comparable a los vehículos de este segmento.