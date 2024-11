Sólo tardas segundos: el gesto que te va ahorrar averías aseguradas en tu coche

Existen una serie de precauciones necesarias cuando se aparca el coche y se deja apagado. No hablamos únicamente de quitar el contacto de la llave, cerrarlo e irse. Si actuamos así, lo más probable es que más pronto que tarde estropeemos la mecánica del automóvil.

La repetición en estos años de dichos gestos lo que hacen es ayudar a que de manera lenta, pero inevitable, se van a deteriorar los sistemas del vehículo, de tal forma que acabará con una factura en el taller que puede llegar a salir bastante cara.

El sistema de climatización se usa durante todo el año

Como decimos, el climatizador lo usamos lo mismo en verano que en invierno. Sí que es cierto que en época veraniega se suele usar bastante del mismo. Lo mismo que hay algunos consejos para usar el aire acondicionado al coche al subirse al mismo, también existe para cuidarlo cuando se abandone el vehículo.

El primero que hay es que no se debe conectar el sistema de climatizador nada más que subas al coche, lo mismo que no se debe apagarlo a la vez que se quita la llave del vehículo.

Un gesto tan sencillo ayuda a evitar las averías y solo es necesario con un mínimo de atención: se debe desconectar el sistema de climatización unos minutos antes de que se apaguen el coche.

El motivo para que se quite el aire acondicionado antes de la desconexión del coche

La razón para que se quite el aire acondicionado antes de que se desconecte el coche en el mismo funcionamiento. Aquí el compresor del climatizador precisa de bastante energía y, cuando no se detiene antes de que se apague el coche, donde la batería puede que sufra excesivamente y que se acorte la vida útil de manera sensible.

La humedad, otra problemática

Se hace necesario pensar que la humedad puede llegar a afectar de forma negativa al sistema para la climatización del vehículo. La condensación que se va a producir con el mismo funcionamiento del compresor, pudiendo acumularse en los mismos conductos de la ventilación. Como resultado, podemos hablar de una avería que puede ser bastante costosa de ser reparada.

Si queremos no pagar hasta 1.500 euros por reparar el sistema de climatización del vehículo, es bueno que se desconecte unos pocos minutos antes de que se apague el coche.

Así se permite que la batería del coche se vaya a recuperar del sobreesfuerzo que haga. A la vez, el gesto ayudará a que la humedad acumulada en los conductos se vaya a disipar. Por lo tanto, el habitáculo se va a mantener fresco y no habrá que preocuparse de las averías que pueda haber en el futuro.

Conoce las averías más habituales en los coches

Veamos algunas de las más habituales:

Catalizador saturado

La saturación por parte del catalizador es de las más habituales. Todo esto le puede suceder a tu vehículo cuando se acumulen gases no consumidos en el mismo catalizador. Cuando se use solo el coche para recorridos cortos a pocas revoluciones, existe un elevado riesgo de que se produzca.

Airbags

No hay que olvidar que es posible que los airbags produzcan fallos y uno muy usual es el de que se pierda la electricidad. Cuando el testigo del airbag de los mandos del coche se queda encendido permanentemente, es posible que debas acudir a un taller de reparaciones.

Barra estabilizadora

Se van a deteriorar los cojinetes de la barra estabilizadora del vehículo, pudiendo perder prestaciones en la conducción. Cuando se llega a romper, te va a resultar bastante más complicado hacer las curvas.

Corrosión de la carrocería

Cuando tu vehículo no duerme en garaje, puede que tengas este problema en un momento. Esto es importante, en especial cuando vivas próximo a la costa en la que el salitre del mar puede que sea bastante corrosiva. No es algo que debería producirse, pero ocurre cuando las condiciones donde se conserva el coche son bastante complicadas.

Problemas electrónicos

El número de vehículos que tienen cada vez más cantidad de electrónica en los sistemas. Todo ello causa que uno de los problemas más habituales sea la parte electrónica del coche.

Freno de mano destensado

Si notas que el freno de mano cumple la función, hay que tirar bastante de él, es posible que se destense. Una avería de lo más común que se va a producir cuando se tire más de lo preciso cuando esté en un estado inmejorable. Por todo ello, cuando el freno de mano funcione bien, lo mejor es no forzarlo.

Fuga de refrigerante

El agua encargada de refrigerar el motor, lo que hace es evitar el sobrecalentamiento que se puede perder por una fuga en los circuitos. Cuando esto suceda, se debe arreglar la fuga o modificar la pieza cuanto antes, mejor, puesto que de no ser así, el coche corre peligro de sobrecalentamiento.