Si estás en esta lista despídete de tu coche: esto es lo que va a pasar a partir del 1 de enero

Las Zonas de Bajas Emisiones son una nueva realidad que afecta a las ciudades españolas de más de cincuenta mil habitantes, aunque las restricciones mayores a la circulación de los vehículos se van a producir en las capitales más importantes de provincias como Barcelona o Madrid.

Estas limitaciones van a aumentar el uno de enero de 2025, puesto que habrá más zonas en las que se procederá a regular la contaminación existente en los tubos de escape y prohibiciones nuevas a los vehículos.

Concretando más…

Lo que debemos tener en mente es que las etiquetas ambientales B y C de la Dirección General de Tráfico pueden circular en las ZBE de nuestro país, pero no lo pueden hacer en zonas de Madrid como en la propia zona madrileña o Plaza Elíptica.

La etiqueta denominada B va a corresponder a los vehículos que fueron matriculados entre el enero de dos mil uno y el 31 de diciembre de dos mil seis y los diésel desde el año dos mil seis hasta dos mil quince.

En el caso de la etiqueta C va a corresponder a los vehículos de gasolina que se matricularon desde enero de dos mil seis hasta dos mil catorce.

Las actuales ZBE lo que hacen es limitar el acceso a los automóviles que no tengan etiqueta medioambiental, caso de motocicletas, coches y furgonetas que funcionen con gasolina y que se matriculasen antes del año dos mil y las motocicletas, coches y furgonetas diésel matriculadas antes de dos mil seis.

Madrid, la ciudad pionera

La capital de España ha sido la primera en establecer la prohibición de limitar la circulación de los automóviles sin etiqueta medioambiental, pero desde el primero de enero de 2024 no va a poder circular ningún automóvil que carezca de la etiqueta de la DGT en la ZBE de todas España. Sí que es cierto que los residentes podían acceder con su vehículo, pero todo ello va a cambiar el año que viene.

Las excepciones a la hora de circular por las ZBE de las ciudades, como en el caso de la madrileña, se están reduciendo, así como el número de vehículos que van a cumplir con alguna de las condiciones:

Vehículos históricos que estén inscritos en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico conforme al reglamento vigente.

Vehículos adaptados para que los conduzca por o para el traslado de personas que tengan movilidad reducida, siempre que vayan a estar en el sistema de gestión de accesos a «Madrid ZBE».

Los vehículos de emergencias que se dedican a extinguir incendios.

Hay que tener en cuenta que las limitaciones a los automóviles que tengan etiqueta B y C se pueden alargar hasta el año 2028, pero en nuestro país todavía queda por recorrer un camino largo para que baje la edad media del parque móvil, que es uno de los que están más envejecidos en nuestro país.

El informe lo que demuestra es que, de los más de treinta millones de automóviles que fueron matriculados el año pasado, cerca de la mitad cuentan con más de quince años.

De igual forma, también se vendieron 1,3 vehículos de ocasión de más de una década, por cada unidad nueva que se matriculó.

Los vehículos históricos y las restricciones de la ZBE con la nueva ley

Había cierto temor entre los usuarios de vehículos históricos sobre qué pasaría con ellos. La nueva Ley, que entra en vigor el 1 de octubre, aclara que su utilización se limitará a 96 días por año.

No se van a poder usar para transporte público de viajeros o mercancías; ni para actividades agrícolas o de obras. Sí que se van a poder usar para exposiciones estáticas y rodajes publicitarios o cinematográficos.

De la misma forma, se va a permitir el uso para hacer otro tipo de actividades que debido a su poca incidencia en el transporte o porque se hagan cortas distancias, no sea necesaria la autorización.

Conociendo más…

Esta norma también establecerá que no se van a poder imponer a estos vehículos la utilización de distintivos ambientales ni establecer restricciones circulatorias u otra clase de consecuencias negativas por no ser colocadas, por lo que se va a permitir que circulen por las ZBE, siempre que no superen los 96 días.

Estamos ante unos vehículos que son parte del patrimonio cultural y técnico, por lo que no debes ser confundidos con los coches viejos, que tienen un mantenimiento escaso y que son usados como transporte económico a diario, que esos sí que son un problema para la contaminación del aire en las ciudades.

Parece que el verdadero problema lo tienen los usuarios de coches viejos que vivan en zonas urbanas o tengan que pasar por ellas y no tengan las etiquetas, pero que tampoco estén cerca de cumplir esos 30 años que serán a partir de los cuales podrán circular como vehículo histórico. No obstante, seguiremos informando sobre el tema.