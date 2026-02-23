Qué es un resonador de escape: para qué sirve, cómo funciona y qué precio tiene

Los vehículos cuentan con un sinfín de piezas capaces de realizar respectivas misiones para que el automóvil funcione a las mil maravillas. En este caso, hablaremos en las próximas líneas del resonador de escape: cómo funciona, para qué sirve, qué precio tiene… entre otros casos. Por ello, si tienes poca información acerca de este elemento te invitamos desde la web de OkDiario Motor a leer los siguientes párrafos con detenimiento, pues en algún momento que otro podría servirte de ayuda el hecho de informarte sobre esta pieza.

Qué es el resonador de escape

Para empezar, os detallaremos qué es el resonador de escape. Pues bien, es un componente del sistema de escape de un vehículo que sirve para modificar y suavizar en todo momento el sonido que produce el motor para expulsar todo tipo de gases, eliminando a su vez ciertas frecuencias molestas antes de que el sonido salga por el tubo de escape. ¿Cómo funciona? A través de una cámara diseñada para cancelar vibraciones concretas, que ayudará a que el ruido sea mucho más agradable y genere más contaminación acústica. Todo esto se genera sin que, lógicamente, se reduzca el volumen general, pues esa función corresponde directamente al silenciador del coche.

