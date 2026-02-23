Coches Z COCHES

Qué es un resonador de escape: para qué sirve, cómo funciona y qué precio tiene

Los vehículos cuentan con un sinfín de piezas capaces de realizar respectivas misiones para que el automóvil funcione a las mil maravillas. En este caso, hablaremos en las próximas líneas del resonador de escape: cómo funciona, para qué sirve, qué precio tiene… entre otros casos. Por ello, si tienes poca información acerca de este elemento te invitamos desde la web de OkDiario Motor a leer los siguientes párrafos con detenimiento, pues en algún momento que otro podría servirte de ayuda el hecho de informarte sobre esta pieza.

Qué es el resonador de escape

Para empezar, os detallaremos qué es el resonador de escape. Pues bien, es un componente del sistema de escape de un vehículo que sirve para modificar y suavizar en todo momento el sonido que produce el motor para expulsar todo tipo de gases, eliminando a su vez ciertas frecuencias molestas antes de que el sonido salga por el tubo de escape. ¿Cómo funciona? A través de una cámara diseñada para cancelar vibraciones concretas, que ayudará a que el ruido sea mucho más agradable y genere más contaminación acústica. Todo esto se genera sin que, lógicamente, se reduzca el volumen general, pues esa función corresponde directamente al silenciador del coche.

Dónde está el resonador de escape

El resonador de escape, concretamente, se encuentra en el sistema de escape del vehículo, tal y como su propio nombre indica. Este, en condiciones normales, está ubicado en la parte inferior del automóvil, a lo largo del tubo de escape, es decir, entre el silenciador y el convertidor catalítico y suele verse como una especie de cámara metálica muy alargada o cilíndrica instalada en la línea del escape. Por otro lado, cabe destacar que su posición natural puede variar dependiendo del modelo del vehículo, pero normalmente está antes del silenciador principal y después del catalizador, del que forma parte del recorrido natural que siguen los gases desde el motor hacia la salida del escape.

Cómo funciona y para que sirve

Tal y como hemos detallado líneas atrás, el resonador de escape funciona utilizando una especie de cámara diseñada para reflejar y cancelar cierto sonido que se ha generado previamente por los gases del motor. A su vez, eliminará todo tipo de frecuencias en concreto que producen ruidos agudos o vibraciones molestas. ¿Cómo funciona? Pues bien, mediante el principio de la resonancia acústica, ajustará el tono del sonido antes de que llegue al silenciador y logrará que el escape tenga un sonido mucho más suave y sobre todo agradable, que no ‘dolerá’ en el oído, logrando de esta forma mejorar la calidad del sonido del vehículo sin reducir de forma significativa el volumen del mismo.

Precio

La pregunta del millón ante estos casos. El precio de un resonador de escape puede variar dependiendo del tipo y la marca tanto del vehículo como del producto, pero en repuestos completamente simples puede tener un coste de entre 20 y 100 euros y un poco más si son de marcas reconocidas o de acero inoxidable. Por otro lado, el coste podría aumentar si lo adquieres en tiendas especializadas: desde los 60 euros hasta los 250 euros si son piezas de calidad o premium para coches de alta gama. Por último, hay que tener en cuenta que si lo instala un profesional habría que sumar la mano de obra del coche, que puede elevar el coste dependiendo de la complejidad de la acción.

Qué pasa si está dañado el resonador de escape

  • Aumento significativo del ruido del escape (más fuerte o más metálico).
  • Vibraciones o zumbidos completamente molestos al acelerar o en carretera.
  • El tono del sonido del motor aumentará de forma significativa.
  • Posibles fugas de gases si está perforado u oxidado o dañado.
  • Olor a gases de escape debajo del vehículo.
  • En casos más graves se producirá una ligera pérdida de eficiencia en el sistema de escape.

