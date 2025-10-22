Qué pasa si te encuentras un coche abandonado en tu garaje o en la calle: qué hacer, cómo denunciar y pasos para hacerlo

Seguramente, a lo largo de tu vida has observado algún que otro vehículo que se encuentra estacionado en algún lugar en concreto durante bastante tiempo. En ese momento, quizás, habrás pensado si dicho coche se encuentra abandonado por su propietario o se encuentra en muy mal estado, tanto que es imposible de trasladarlo hasta el taller más cercano. ¿Qué se debe hacer ante tal circunstancia? a continuación os lo detallaremos.

¿Vale un mensaje tu vida? ​ En un segundo lo cambias todo… ​ De viajar, a cumplir condena por homicidio. ​

De vivir, a revivir el accidente cada noche. ​ Por una imprudencia, puedes morir o perder tu vida. #moriroperdertuvidahttps://t.co/ITYCx7XfPS pic.twitter.com/oCi97b2Dds — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 22, 2025

Cuándo se considera un coche abandonado

Un coche, según algunas normativas de los municipios, se consideran abandonados cuando permanecen en la misma posición de la vía pública o en un lugar no autorizado durante un largo periodo prolongado, es decir, entre 30 y 45 días. Por otro, también podría cumplirse las condiciones cuando el automóvil en cuestión muestra signos evidentes de deterioro y mal estado, como es el caso de neumáticos pinchados o completamente flojos, cristales rotos, suciedad, no tiene matrícula o está muy rayado, entre otros casos. ¿Qué es lo que ocurre en condiciones normales ante estas situaciones? Pues bien, los agentes municipales, en primer lugar, tratarán de ponerse en contacto con su propietario y si no lo retira en un tiempo o un plazo establecido, procederán a su retirada trasladándolo a un depósito o, en el peor de los casos, a un desguace.

🚨 ¿Para que necesito la V16 conectada si ya tengo un sistema de aviso a emergencias?

ℹ️ Porque no tienen la misma funcionalidad. La V16 conectada pretende evitar atropellos u otros #SiniestrosViales.

➕ #FAQSV16Conectada 👉 https://t.co/BhOuWc8Tnt#V16Conectada #RevistaDGT pic.twitter.com/s0LPQr2lRf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 21, 2025

Cómo denunciar un coche abandonado Si eres consciente realmente y te has asegurado previamente de que un coche está abandonado, podrías realizar los trámites oportunos para denunciarlo ante las autoridades. En primer lugar, comprueba si está deteriorado, es decir, tiene las ruedas pinchadas, los cristales rotos o cierta suciedad, entre otros. A partir de ahí, toma nota de los datos del vehículo, es decir, el color, matrícula si la tiene, características, marca… y también registra la ubicación exacta, además de hacerle fotos al automóvil para aportarlo como prueba. Posteriormente, habría que consultarlo con el ayuntamiento: bien acudiendo presencialmente o en el portal web de la institución. También es aconsejable contactar con la Policía. Una vez hayas realizado estos pasos previos, presenta la denuncia ante la Policía o Ayuntamiento: de forma online, teléfono o acudiendo presencialmente a las oficinas y aportando todos los datos recogidos del vehículo. En ese momento, solo quedará esperar a la actuación de las autoridades, que identificarán el vehículo y se pondrán en contacto con el propietario en cuestión. Eso sí, podrías hacer una especia de seguimiento diariamente para poder contactar de nuevo con las autoridades en caso de la no retirada del vehículo a corto plazo. ➡️ Otra novedad del catálogo de señales es el pictograma P-35 «Carriles trenzados». Advierte del peligro por proximidad de un tramo, entre una confluencia y una bifurcación, donde se producen movimientos de cambio de carril de vehículos que cruzan sus trayectorias. #NuevasSeñales pic.twitter.com/7yFJ3rp2nn — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 21, 2025

¿Me puedo quedar con el coche?

Esta pregunta, posiblemente, se la ha hecho la gran mayoría de usuarios que han visto, en algún momento de su vida, un coche abandonado cerca de casa. Pues la respuesta es negativa: no, no puedes quedarte de forma legal un vehículo abandonado a su suerte en la vía pública, pues sigue teniendo un propietario registrado y quedártelo sin ningún tipo de procedimiento legal sería incluso un delito (apropiación indebida o hurto), que estaría penado lógicamente con una sanción económica. Por ello, si detectas un coche en estas circunstancias debes denunciarlo ante la Policía, que se encargarán de investigar la situación e intentarán localizar al dueño antes de que se cumpla el plazo legal para la retirada. Tal y como hemos detallado líneas atrás, si no se quita de la ubicación en un tiempo estimado, se procederá a su retirada al desguace o depósito local.