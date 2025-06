¿Por qué el aire acondicionado de tu coche no enfría? Éstas son las razones

Cuando el coche está parado, el aire acondicionado puede no enfriar correctamente porque el ventilador del condensador no genera suficiente flujo de aire para disipar el calor, el compresor reduce su rendimiento al no haber revoluciones del motor o hay una obstrucción en el sistema que se manifiesta más cuando no hay movimiento. Por otro lado, también puede deberse a una baja carga de gas refrigerante que afecta más al rendimiento en ralentí, o a un fallo en el sensor de presión o temperatura que impide el funcionamiento correcto en esas condiciones.