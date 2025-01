La mayoría de usuarios de nuestro país desconocen si es legal o no conducir estando de baja. Es un escenario realmente complicado debido al gran abanico de posibilidades que existen actualmente. No obstante, lo recomendable por parte de la Dirección General de Tráfico es no hacerlo, así evitarás cualquier tipo de escenario comprometido con tu salud y, sobre todo, con la del resto de conductores de la vía.

¿Es legal conducir estando de baja?

En general, y tal y como hemos citado anteriormente, no es recomendable conducir estando de baja médica. Si estás de baja por una enfermedad o accidente, lo más importante es seguir las indicaciones médicas y priorizar tu salud. Sin embargo, hay aspectos legales y prácticos que debes tener en cuenta, ya que dicha respuesta respuesta dependerá del contexto de la situación y de las circunstancias de tu baja médica.

¿Cuándo no se puede conducir estando de baja?

Baja por incapacidad temporal relacionada con el sistema nervioso o psicológico: si la baja está relacionada con problemas médicos que afectan a tu capacidad para conducir de manera segura, como, por ejemplo, trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, cognitivos o cualquier condición que impida tomar decisiones rápidas, no deberías conducir. Si un médico considera que no puedes hacerlo, es posible que te retire el permiso de conducir temporalmente hasta que estés completamente recuperado. Baja por accidente laboral o de tráfico que afecte la movilidad: si tu baja es consecuencia de un accidente de tráfico o laboral y afecta tu capacidad física para conducir, como, por ejemplo, si tienes lesiones que limitan el uso de tus extremidades o movilidad del cuerpo, no deberías conducir hasta que te den el alta médica y te recuperes por completo. Baja por enfermedad grave que implique sedación o tratamiento de riesgo: si estás bajo tratamiento que te deja en un estado de sedación, somnolencia o reduce tu atención y reflejos, como puede ser el caso de ciertos medicamentos o terapias, estás legalmente impedido para conducir. Es más, realizar la acción en estas condiciones podría ser considerado infracción grave y podría poner en peligro tu seguridad y la de los demás.

¿Cuándo sí se podría conducir estando de baja?

Baja por lesiones menores, es decir, que no afecten la capacidad de conducción: si la baja es por una lesión menor, como puede ser un resfriado o una gripe, o una intervención quirúrgica no relacionada con la movilidad o la concentración, en principio, no hay impedimento legal para conducir. No obstante, deberías evaluar tu propio estado físico y, si te sientes débil, mareado o incapaz de concentrarte, lo más prudente es no conducir. Baja por otros motivos sin impacto en la conducción: si te encuentras de baja por otras razones, como, por ejemplo, una operación que no afecte tu capacidad para manejar el vehículo, y tu médico no te ha indicado específicamente que no conduzcas, puedes hacerlo, siempre y cuando te sientas en condiciones de hacerlo de forma segura.

Consecuencias legales de conducir estando de baja

Si te pones al volante estando de baja y un agente de tráfico te detiene , podrían verificar si estás apto -o no- para conducir. Si el médico que te ha dado la baja considera que no debes hacerlo y, sin embargo, lo haces, podrías enfrentar consecuencias legales, como la retirada temporal del carnet o incluso una sanción por conducción imprudente o peligrosa.

Si tienes un accidente mientras conduces estando de baja y no puedes justificar que estabas apto para conducir, las compañías de seguros podrían no cubrir los daños, o incluso podrías enfrentarte a distintas responsabilidades legales.

Cuál es la multa por conducir estando de baja

Tal y como hemos comentado líneas atrás, si conduces estando de baja médica podrías enfrentarte a diferentes sanciones y consecuencias legales graves, especialmente si te han prohibido previamente no coger el volante durante un tiempo determinado. No obstante, no existe una multa específica para este tipo de casos, dependerá del contexto de la situación.

Posibles sanciones y consecuencias