Se acaba el plazo: cuenta atrás para llevar en el coche el documento obligatorio de la DGT

¿Sabías que llevar la documentación en regla dentro del coche no es una simple recomendación, sino una obligación impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT)? Muchos conductores pasan por alto esta ley, ignorando que, en cualquier momento, los agentes de tráfico pueden requerirlos durante un control rutinario. Circular sin la documentación obligatoria puede acarrear sanciones económicas, e incluso inmovilización del vehículo en los casos más graves.

El desconocimiento no exime de responsabilidad, y es un error común pensar que con el carnet de conducir basta. La normativa de la DGT establece que cada vehículo debe portar tres documentos específicos, lo cuales deben estar actualizados. Además, es importante señalar que las fotocopias de los documentos no son válidas, por lo que siempre se deben llevar los originales. Por otro lado, si se modifica alguna característica del vehículo o cambian los datos del titular, es necesario renovar el Permiso de Circulación para evitar sanciones.

Los documentos que la DGT obliga a llevar en el coche

El carnet de conducir, la tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV) y el permiso de circulación son los documentos imprescindibles que todo conductor debe llevar consigo en el vehiculo según la normativa vigente de la DGT. Circular sin estos documentos puede conllevar sanciones económicas considerables, que en situaciones más graves, como la ausencia de seguro obligatorio, podrían alcanzar los 3.000 euros.

Respecto al seguro del coche, es fundamental que el vehículo tenga al menos una cobertura a terceros. Sin embargo, desde 2008 no es obligatorio llevar la póliza ni el recibo del último pago en el coche, ya que los agentes de tráfico pueden consultar esta información de manera telemática.

Carnet de conducir

El carnet de conducir, aunque es obvio que hay que llevarlo siempre, sigue siendo motivo de muchas multas. En ausencia de este documento, se puede recurrir al DNI para la identificación, pero esto no exime de la multa. Es recomendable tener siempre el carnet de conducir a mano para evitar complicaciones.

Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

Otro documento esencial es la Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que certifica que el vehículo cumple con las normativas de seguridad y condiciones mecánicas para circular. Es obligatorio llevar tanto la tarjeta con los sellos correspondientes como la pegatina visible en el parabrisas del coche, de forma que los agentes puedan comprobar que el vehículo ha pasado la inspección de manera satisfactoria.

Permiso de circulación

El permiso de circulación es esencial, ya que identifica al coche, a su propietario y proporciona detalles técnicos como la marca, modelo y número de bastidor. Este documento hay que llevarlo siempre dentro del coche, aunque es posible portar una fotocopia compulsada en lugar del original.

Sanciones

La falta de documentación obligatoria puede acarrear multas que oscilan entre los 10 y los 3.005 euros, según la Ley de Seguridad Vial. Por ejemplo, la sanción mínima de 10 euros se aplica por cada documento no presentado. Si el carnet de conducir se renueva fuera de plazo, la multa es de 80 euros. En casos más graves, como conducir un vehículo no autorizado, con un carnet no válido, o con la ITV caducada, la sanción asciende a 500 euros y, además, implica la pérdida de cuatro puntos en el carnet.

miDGT

En 2020, la DGT lanzó la aplicación móvil miDGT, una herramienta que permite a los conductores almacenar digitalmente toda la documentación necesaria. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantener los documentos en formato físico en el vehículo, ya que confiar únicamente en el dispositivo puede suponer un problema si se queda sin batería o el teléfono se avería.

La aplicación miDGT ofrece dos funciones principales: por un lado, permite a los usuarios acceder y llevar la documentación que exige la DGT en formato digital; y, por otro, facilita la realización de diversos trámites relacionados con el vehículo.

Entre los documentos que se pueden gestionar están el permiso de conducir, el permiso de circulación del vehículo, la tarjeta de Inspección Técnica (ITV) y el distintivo ambiental, todos con la misma validez legal que los documentos físicos, gracias a la legislación vigente.

Asimismo, la app permite realizar como el pago de multas, la identificación de un conductor ante una infracción, la actualización del domicilio del vehículo, el pago de tasas administrativas, la generación de informes sobre el estado del vehículo y la notificación de quien conduce habitualmente el coche.

Una de las principales ventajas de miDGT es la comodidad que ofrece, ya que centraliza múltiples gestiones en una única plataforma a la que se puede acceder desde cualquier móvil. Esto ahorra tiempo y desplazamientos, además de eliminar la necesidad de llevar los documentos en formato físico en el coche, aunque se recomienda seguir llevándolos por si a caso. La app resulta especialmente útil para conductores ocasionales, familias con varios vehículos y empresas que gestionan flotas, ya que facilita la organización y el control de los trámites.