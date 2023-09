El producto milagroso que todos tenemos en casa y te quitará los arañazos del coche en segundos

Vas a por tu coche y descubres que te lo han vuelto a rayar. Si te ocurre esto, se puede solucionar la situación con un quita arañazos muy eficaz, y que, como cada vez más cosas, apareció en las redes sociales.

El truco quita arañazos en cuestión no tiene complicaciones y es bastante sencillo y económico, con el cual es posible eliminarlos, puesto que lo que hace es quitar la totalidad de arañazos que pueda tener el coche.

Este vídeo lo compartió una usuaria que se hace llamar ‘La Ordenatriz’ (Begoña Pérez), y que es conocida por ser la escritora del libro “Limpieza, orden y felicidad: pequeños trucos para solucionar grandes desastres”.

Algo que debes saber, es que por desgracia fue la propia autora la que ha advertido que únicamente es válido para cuando los arañazos no son muy grandes y la pintura no se ha llegado a levantar, de lo contrario lo mejor es ir al taller, porque no solucionará nada.

¿Qué es necesario para solucionar los arañazos del coche?

Vamos a pasar a la acción. Solo vas a necesitar un par de productos de bajo coste, uno de ellos es una bayeta de microfibra humedecida con laca y con agua. No necesitas utilizar más que una laca común.

El procedimiento lo cierto es que es bastante fácil de aplicar y además se puede hacer con suma rapidez, solo tienes que echar la laca en la zona donde esté el rayón y después le pasas, a continuación, la bayeta mojada con agua hasta que desaparezca todo.

Algo que es de bastante importancia es el agua, pues de esta forma se evita que la laca pueda dañar la pintura, pues es bastante dañina si se queda en la misma.

Tanto Begoña Pérez como nosotros mismos, creemos que lo mejor es que antes se pruebe el truco en un lugar que no sea visible por sí las moscas, pero lo cierto es que parece que funciona.

Muchas veces vamos al taller y no es necesario

Este truco quita arañazos, quizá con productos de todo tipo, lo cierto es que cada cierto tiempo se comenta. Ahora, lo que cambia es que no es preciso comprar producto alguno más que la laca, que además es un producto habitual que está en la mayoría de los hogares.

Los rayones lo cierto es que pueden arruinarnos el aspecto del coche, pero antes de llevarnos las manos a la cabeza, siempre es bueno tranquilizarse y ver la profundidad que tienen.

A veces, no necesitamos visitar al taller y que nos pinten la aleta entera o ponernos nosotros con una pintura oficial a darle al pincel, que por cierto queda bastante mal, salvo que seas un profesional.

Puedes probar ahora con este truco quita arañazos y en el caso de que no sea profundo, te ahorrarás un buen dinero o un parte en el seguro, lo que siempre es interesante.