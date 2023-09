Tu coche está fallando y no lo quieres llevar al taller todavía: esto es lo que le podría estar pasando

Si tu coche está fallando y no lo quieres llevar al taller todavía, seguro que te interesa conocer cuáles son las averías más comunes. Independientemente del grado de fiabilidad del vehículo, todos sufren alguna avería a lo largo de su vida útil.

Rodamientos

Los rodamientos son los elementos sobre los que gira otra pieza mecánica. En principio, tienen que durar lo mismo que el coche, pero pueden deteriorarse antes y que la pieza a la que ayudan no gire correctamente. Es muy fácil darse cuenta de esto porque el roce entre los metales produce chirríos, sobre todo al circular a bajas velocidades.

Freno de mano

Si tienes que tirar mucho del freno de mano para que pueda retener correctamente el vehículo, lo más probable es que se haya destensado. Si es así, no te preocupes porque el tensado es una reparación fácil y barata.

Airbarg

Fue Mecedes Benz quien introdujo el airbag en el año 1980 como elemento de seguridad. La vida útil del airbag es de 10 años y, si alguno de los airbags del coche presenta algún problema, se iluminará un testigo en el cuadro de mandos. En este caso, no te queda otro remedio que llevarlo al taller. En el mejor de los casos, solo tendrán que resetear el cuadro de mandos para que se apague el testigo. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que tengan que cambiar alguna pieza.

Pastillas de freno

Al pisar el pedal del freno, lo que hacen las pastilla es rozar contra el disco para detener el vehículo. En promedio, duran 60.000 kilómetros, pero pueden gastarse antes en función del uso. Cuando llegue el momento de cambiarlas se encenderá un testigo en el cuadro de mandos.

Catalizador

El catalizador es una pieza clave en cualquier vehículo, ya que reduce el impacto de las emisiones contaminantes. Su vida útil es de 150.000 kilómetros, aunque puede durar mucho meno si las bujías están en mal estado o se hacen muchos trayectos cortos por ciudad circulando a bajas revoluciones. Esta es una de las piezas más caras: vale alrededor de 700 euros.

Barra estabilizadora

Se trata de la barra metálica que une las dos ruedas de un mismo eje para mejorar la estabilidad en curva del vehículo. Forma parte de la suspensión del vehículo y, en principio, debería durar toda la vida útil del coche. Ahora bien, no siempre ocurre así. El problema principal es que no se suele notar el deterioro hasta que se rompe por completo. Por suerte, no es una pieza muy cara si tienes que llevar el coche al taller.