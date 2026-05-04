OMODA 9 SHS: el híbrido enchufable de 537 CV que redefine el lujo premium por menos de 50.000 euros

El mercado automovilístico español está asistiendo a un fenómeno sin precedentes. Mientras las firmas tradicionales ajustan sus márgenes y elevan precios, OMODA ha irrumpido con una estrategia diferente. Su nuevo buque insignia, el OMODA 9 SHS híbrido enchufable, llega para demostrar que el lujo, la potencia de más de 500 CV y la eficiencia extrema pueden convivir en un vehículo de menos de 50.000 euros.

Autonomía total: 1.100 km sin renunciar al modo eléctrico

La eficiencia del OMODA 9 SHS se traduce en libertad de movimiento. Equipado con una batería de última tecnología CATL M3P, el vehículo ofrece una autonomía en modo 100% eléctrico de 145 km (según ciclo WLTP), lo que permite a la inmensa mayoría de los usuarios realizar sus trayectos diarios sin emisiones y con un coste irrisorio.

Para los viajes de larga distancia, la gestión inteligente de la energía eleva la autonomía total hasta los 1.100 km, eliminando de un plumazo la “ansiedad por la carga”. El consumo medio homologado de 1,7 L/100 km no es solo una cifra de laboratorio; la tecnología SHS ya ha demostrado su valía en condiciones reales, como acredita la reciente victoria de la marca en el Eco Rallye de la Comunitat Valenciana, donde sus modelos registraron los consumos más bajos de su categoría.

Seguridad blindada: el sistema Defender y la protección 360º

La seguridad en el OMODA 9 SHS se aborda desde dos frentes: la integridad estructural y la inteligencia preventiva. Su carrocería está compuesta en un 85% por acero de alta resistencia, diseñada para absorber impactos de forma eficiente. En el interior, los ocupantes están protegidos por ocho airbags, incluyendo innovaciones como el airbag central (para evitar el choque entre pasajeros) y el de rodilla.

La batería cuenta con el sistema de protección «Defender», un blindaje de tres capas con características anticolisión, impermeabilización y prevención de incendios. Este sistema es capaz de desconectar la batería en apenas dos milisegundos tras un impacto. Además, gracias a la conectividad en la nube, el coche monitoriza más de 800 parámetros en tiempo real cada 10 segundos, alertando al conductor y a la central de asistencia (en colaboración con Allianz) ante cualquier anomalía térmica o técnica.

En cuanto a la conducción activa, el OMODA 9 SHS incorpora 19 sistemas ADAS, entre los que destacan:

Control de crucero adaptativo inteligente.

Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB).

Asistente de mantenimiento de carril de emergencia.

Cámaras con visión 540º (que permiten incluso ver “a través” del capó).

Confort de Gran Turismo: suspensión electromagnética y lujo de serie

Conducir el OMODA 9 SHS es una experiencia de aislamiento y suavidad. Esto es posible gracias a la suspensión electromagnética CDC (Continuous Damping Control), que ajusta la respuesta de los amortiguadores en milisegundos según el estado del asfalto y el estilo de conducción. El resultado es un equilibrio perfecto entre la agilidad de un compacto y el confort de una berlina de representación.

El habitáculo es un santuario tecnológico. El usuario se encuentra con una pantalla panorámica de 24,6’’ movida por el procesador Snapdragon 8155, que garantiza una fluidez absoluta en los menús y la gestión de datos. Todo es de serie:

Asientos de cuero Nappa con calefacción, ventilación y función de masaje.

Sistema de sonido Sony de 14 altavoces.

Head-Up Display (HUD) avanzado.

Acceso mediante tarjeta NFC y actualizaciones remotas OTA.

Una apuesta ganadora en el mercado español

El OMODA 9 SHS, además de una pieza de ingeniería brillante, es una decisión financiera inteligente. Frente a un SUV de gasolina equivalente, la tecnología SHS permite un ahorro estimado de hasta 8 euros cada 100 kilómetros gracias a su eficiencia híbrida y la posibilidad de recarga doméstica.

Disponible desde 42.600 € (con ayudas públicas y promociones ligadas a la financiación), el OMODA 9 SHS redefine el concepto de buque insignia. Ofrece más potencia, más tecnología, más garantía (7 años el vehículo y 8 años en la batería) y un equipamiento más cerrado y lujoso que sus rivales europeos o asiáticos.

En un momento donde el consumidor busca la máxima rentabilidad por su inversión, OMODA ha dado en el clavo: prestaciones de ensueño a un precio que, sencillamente, nadie más puede ofrecer.