Los nuevos radares de la DGT que ya están multando por esto, y no es la velocidad

La DGT ha implementado nuevos tipos de radares que están dando mucho de qué hablar entre los conductores. A diferencia de los clásicos dispositivos que detectan excesos de velocidad, estos nuevos aparatos se centran en vigilar el cumplimiento de una de las normas más importantes del Reglamento General de Circulación: la obligación de detenerse completamente ante una señal de STOP. Esta medida, aunque en principio puede parecer excesiva o innecesaria para algunos, responde a un objetivo muy claro: reducir el número de accidentes en intersecciones peligrosas.

El desarrollo e instalación de estos radares con tecnología de visión artificial forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad en las carreteras. Y aunque por ahora sólo se han instalado dos dispositivos de este tipo, en puntos estratégicos de Cuenca y Madrid, ya han empezado a enviar imágenes al Centro de Tratamiento de Denuncias Automáticas (CTDA). Allí, los agentes revisan las grabaciones para determinar si se ha producido una infracción. Lejos de tratarse de una simple cámara de vigilancia, estos equipos representan un gran paso hacia una conducción más segura y responsable.

Los nuevos radares de la DGT

Estos nuevos radares de la DGT, conocidos como radares STOP, no funcionan como los tradicionales. No están diseñados para controlar la velocidad de los vehículos, sino para verificar si los conductores respetan una de las normas más básicas del Reglamento General de Circulación: detenerse por completo ante una señal de detención obligatoria. La señal R-2, más conocida por todos como el clásico STOP, indica que hay que parar completamente el vehículo antes de continuar. No vale reducir la velocidad ni hacer una parada «fantasma».

El funcionamiento es bastante sofisticado. Se trata de dispositivos con cámaras de alta resolución y sistemas de visión artificial capaces de analizar en tiempo real el comportamiento de cada vehículo. Si el sistema detecta que un coche no ha hecho una parada total, automáticamente se genera un expediente que se envía al CTDA. Allí, personal especializado revisa el vídeo para confirmar si hubo o no infracción antes de emitir una sanción.

No respetar una señal de STOP es una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros, además de la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir. La gravedad de esta infracción no es sólo económica: implica también un riesgo importante para la seguridad vial, ya que muchas intersecciones reguladas por STOP tienen visibilidad reducida o son puntos de alta siniestralidad.

Los datos no dejan lugar a dudas: muchos accidentes en carretera no se producen únicamente por exceso de velocidad, sino por no respetar señales de tráfico esenciales como el STOP. Según cifras oficiales de la DGT, en 2021 hubo más de 1.000 conductores implicados en siniestros con víctimas que no respetaron esta señal.

Ubicación

Aunque su implementación aún es limitada, estos radares ya están operativos en dos puntos específicos del país. Uno de ellos está instalado en el kilómetro 68,68 de la carretera CM-220, en la provincia de Cuenca.

El otro se encuentra en el kilómetro 13,95 de la M-222, en la Comunidad de Madrid. Ambos han estado en funcionamiento desde mediados de 2023 y forman parte de una prueba piloto que, si demuestra ser efectiva, podría extenderse a muchas otras vías del territorio español.

No se trata de radares voluminosos ni visibles a simple vista como los que solemos ver en autovías. Estas cámaras están diseñadas para pasar desapercibidas, lo que potencia su capacidad disuasoria: la única forma de evitar una multa es cumplir con la norma.

Cómo actuar

La mejor manera de evitar ser sancionado no es buscar formas de engañar al radar, sino simplemente cumplir con la ley. Al aproximarse a una señal de STOP, lo recomendable es reducir la velocidad con antelación, detener el vehículo por completo antes de la línea de detención (o en su defecto, antes de la intersección), y verificar visualmente que es seguro continuar. Solo entonces debe reanudarse la marcha.

Convertir un STOP en un «ceda el paso» improvisado, o simplemente frenar levemente sin llegar a parar, no solo es ilegal, sino muy peligroso. Este tipo de comportamiento ha sido el causante de numerosos accidentes, algunos de ellos con consecuencias fatales. De ahí que la DGT haya puesto tanto énfasis en vigilar este punto concreto del Reglamento.

Estos nuevos radares STOP forman parte de un conjunto más amplio de tecnologías que la DGT está implementando para vigilar infracciones habituales. Actualmente, hay más de 230 dispositivos automatizados en España que utilizan inteligencia artificial para detectar conductas indebidas, como no usar el cinturón de seguridad, invadir líneas continuas o ignorar semáforos en rojo.

Detenerse por completo ante un STOP es un gesto sencillo que puede marcar la diferencia entre la seguridad y el riesgo. No se trata sólo de evitar sanciones, sino de respetar una norma vital. Los nuevos radares no buscan castigar, sino prevenir.