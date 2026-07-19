Ni Ferrari ni Lamborghini: el coche de más de 90.000 euros de Mikel Oyarzabal

Los futbolistas se han ganado la fama de ser unos fanáticos de los coches y conducir modelos de alta gama, entre los que no faltan marcas como Ferrari o Lamborghini. No todos optan por un superdeportivo; la estrella de la Selección Española, Mikel Oyarzabal, conduce un modesto Mercedes de 90.000 euros. La duda es si el delantero de la Real Sociedad se comprará un nuevo coche en caso de que España gane el Mundial.

Concretamente, Mikel Oyarzabal tiene un Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+, que se trata de uno de los compactos deportivos más radicales que ha fabricado la firma germana. Desarrollado por la división AMG, combina el tamaño de un Clase A, es decir, unas dimensiones contenidas, con unas prestaciones propias de un superdeportivo. Bajo el capó esconde un motor de gasolina 2.0 turbo de cuatro cilindros que desarrolla 421 CV y 500 Nm de par, una cifra que lo convirtió durante años en el cuatro cilindros de producción más potente del mundo.

El coche de Mikel Oyarzabal

Este modelo del fabricante automovilístico alemán es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 270 km/h con el paquete AMG Driver’s Package. Estas cifras son propias de deportivos de marcas como Porsche o Ferrari, no de un compacto de cinco puertas, por lo que, aunque Oyarzabal no tenga un hipercoche en su garaje, sí que cuenta con un modelo con características similares.

De hecho, el comportamiento dinámico de este modelo es uno de sus grandes atractivos. La tracción integral reparte el par entre ambos ejes para maximizar la motricidad, mientras que la suspensión adaptativa AMG, la dirección deportiva y los diferentes modos de conducción permiten pasar de un uso relativamente cómodo en ciudad a un comportamiento muy eficaz en circuito. Eso sí, no sabemos si el delantero pone al límite las prestaciones del Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+, que, además, incorpora un modo AMG Drift, pensado para disfrutar de una conducción más deportiva en condiciones controladas.

Respecto al diseño, este modelo de la firma alemana destaca por un interior con un ambiente muy tecnológico y deportivo al equipar un sistema multimedia MBUX con pantallas digitales de alta resolución, instrumentación específica AMG, volante deportivo multifunción, asientos AMG Performance y numerosos acabados en aluminio y fibra de carbono.

Respecto a la estética exterior, el Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ mide 4,45 metros de largo, ofrece cinco plazas y un maletero de 370 litros, por lo que combina un elevado nivel de prestaciones con una practicidad suficiente para el uso diario.

Éxitos de Oyarzabal

Mikel Oyarzabal continúa escribiendo páginas doradas en la historia de la selección española. El delantero vasco volvió a responder cuando más lo necesitaba el equipo de Luis de la Fuente y abrió el marcador frente a Francia en las semifinales del Mundial de 2026. Lo hizo desde el punto de penalti, con la serenidad y la personalidad que le han convertido en uno de los grandes líderes de esta generación. Pero aquel lanzamiento significó mucho más que el 1-0. Fue su gol número 30 con España, una cifra que le permite superar a Fernando Hierro y situarse como el sexto máximo goleador de todos los tiempos del combinado nacional.