La multa más absurda que puedes recibir por aparcar mal: está pasando ya en varias ciudades

El mal comportamiento de algunos conductores, como ocupar varias plazas de aparcamiento con su vehículo, es un acto que no sólo es molesto, sino que también está regulado por la normativa. Este tipo de conductas incívicas pueden tener repercusiones legales, y en muchas ocasiones, quienes las cometen no son conscientes de que aparcar mal supone una infracción regulada en el Reglamento de Circulación y en las normativas municipales.

La normativa que regula el aparcamiento de vehículos en las vías públicas, tanto de vehículos particulares como de uso comercial, establece ciertos requisitos que todo conductor debe seguir para garantizar la correcta utilización del espacio público. En particular, el artículo 92 del Reglamento General de Circulación (RGC) especifica lo siguiente: «Todo conductor que pare o estacione su vehículo debe hacerlo de manera que permita la mejor utilización del espacio disponible. Esto implica que el vehículo debe ser estacionado de forma eficiente, sin ocupar más de un espacio de estacionamiento del que corresponde, para que otros conductores puedan utilizar las plazas disponibles sin problemas».

Ésta es la multa por aparcar mal

El artículo 92 del Reglamento General de Circulación (RGC) establece directrices claras sobre cómo se deben estacionar los vehículos en la vía pública. La principal premisa es que todo conductor debe aparcar de manera que se optimice el uso del espacio disponible, evitando ocupar más de un espacio de aparcamiento del necesario. Esta disposición busca garantizar que otros conductores también tengan acceso a las plazas libres y pueda haber una circulación más fluida.

Además, el artículo subraya que los vehículos no se deben aparcar en lugares no habilitados para ello. Esto incluye zonas como los espacios de carga y descarga, las áreas de paso o cualquier otra zona donde esté prohibido el estacionamiento. El incumplimiento de esta norma no sólo interrumpe la circulación y puede afectar la seguridad vial, sino que también puede generar molestias y retrasos para otros usuarios de la vía. El estacionamiento indebido en estas zonas compromete el acceso y la funcionalidad de áreas públicas, lo que puede dar lugar a sanciones.

Por último, el respeto a las señales de tráfico también juega un papel esencial. Los conductores deben atenerse a las señales que regulan el aparcamiento, como aquellas que limitan el tiempo de estacionamiento o prohíben el estacionamiento en determinadas zonas. Ignorar estas señales podría conllevar multas o el remolque del vehículo, lo que muestra la importancia de estacionar de acuerdo con la normativa para mantener el orden y la seguridad en las vías públicas.

Sanciones

Las sanciones por aparcar mal y ocupar más de una plaza varían dependiendo de la normativa local del municipio en el que ocurra la infracción. En general, este tipo de conducta se considera una falta leve y suele conllevar una sanción económica de entre 80 y 100 euros. Sin embargo, en algunos casos, si se considera que la infracción es más grave o si la situación implica una complicación mayor (por ejemplo, en zonas de alta demanda de aparcamiento), la multa podría ascender hasta los 200 euros.

Es importante destacar que en caso de que el vehículo sea retirado por la grúa debido a la infracción, el propietario del vehículo deberá hacerse cargo de los gastos derivados del servicio de grúa, así como de la estancia del vehículo en el depósito municipal. Esto puede aumentar considerablemente el coste de la infracción.

Si se paga la sanción dentro de los primeros 20 días naturales desde la notificación, se aplica un descuento del 50% sobre el total de la multa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si se decide recurrir la multa, no se podrá aprovechar esta rebaja.

Plazas privadas

El artículo 245.2 del Código Penal establece que «El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses». En este caso, el propietario de la plaza tiene derecho a presentar una denuncia ante la Policía, aunque antes de hacerlo es recomendable intentar localizar al propietario del vehículo para evitar que el proceso judicial se alargue innecesariamente.

Señales

Las señales de aparcamiento son esenciales para regular el uso del espacio público y garantizar el orden en las vías. Estas señales pueden indicar limitaciones de tiempo de estacionamiento, zonas reservadas para ciertos usuarios (como residentes o personas con movilidad reducida), o prohibiciones en lugares donde no se permite aparcar, como en cruces o zonas de carga y descarga.

Además, existen señales que marcan estacionamientos permitidos solo para vehículos específicos, como motocicletas o bicicletas. Es fundamental respetar estas señales para evitar multas y posibles problemas de seguridad vial. Las infracciones por estacionar en lugares no habilitados o fuera del horario permitido pueden resultar en sanciones económicas o en el remolque del vehículo.