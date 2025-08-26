Seat presenta las versiones que rinden homenaje a su legado deportivo con la nueva gama FR 75 Aniversario. Estas ediciones exclusivas, disponibles en toda su oferta de modelos actual Ibiza, Arona, León, León Sportstourer y Ateca, refuerza el carácter dinámico y aspiracional de la marca, combinando diseño distintivo, equipamiento mejorado y una herencia deportiva que ha acompañado a Seat desde sus inicios.

La gama FR 75 Aniversario representa una evolución del acabado más emocional de Seat. Con una estética refinada y deportiva, incorpora elementos de diseño únicos en el exterior, aportando una personalidad diferenciada a cada modelo. Desde llantas de aleación de color negro hasta detalles como taloneras exteriores laterales, spoiler y carcasas de los retrovisores en color negro. Están disponibles, según modelo, con los motores TSI de 115 y 150 CV, TDI de 150 CV, así como en la versión híbrida enchufable e-HYBRID del SEAT León, de 204 CV.

Desde su fundación en 1950, Seat ha recorrido un apasionante viaje, transformando la movilidad del país y convirtiéndose en un referente industrial, tecnológico y social. Hoy, presente en más de 70 países, con un total de 77 modelos lanzados, y con más de 20 millones de vehículos producidos, Seat continúa su camino con una visión centrada en la innovación, la sostenibilidad y la electrificación.

Seat FR 75 Aniversario, una edición especial

La gama Seat FR 75 Aniversario no es sólo un homenaje a su pasado reciente, sino que representa lo mejor de la marca con una combinación de diseño atractivo, comportamiento dinámico y un equipamiento tecnológico de alto nivel. Con el tiempo, el acabado FR, más que un acabado, se ha convertido en una marca dentro de una marca.

Este espíritu se torna ahora apasionante con esta nueva edición, que va un paso más allá incorporando elementos exclusivos que refuerzan su carácter aspiracional. La gama FR 75 Aniversario aporta una nueva personalidad a los Seat Ibiza, Arona, León, León Sportstourer y Ateca, y mejora su diseño exterior e interior para ofrecer un toque aún más sofisticado.

Esta gama incluye una serie de elementos en color negro brillante, desde llantas de aleación y detalles exteriores como taloneras o spoiler, hasta un habitáculo con gran carácter deportivo, gracias a los asientos deportivos y de tipo Bucket, según modelo, con el objetivo de aportar una sensación de exclusividad y emoción aún mayor.

Seat Ibiza

El Seat Ibiza, icónico utilitario urbano de la marca, cumplió el año pasado 40 años de historia tras cinco generaciones, y sigue siendo hoy un éxito en ventas, ocupando la segunda posición en su segmento en lo que llevamos de año, así como en el cierre del 2024, donde también acabó como tercer modelo absoluto de mayor venta en España.

La versión FR 75 Aniversario’ del Ibiza se suma a las ediciones ¡Salta! -en homenaje a su propio 40 Aniversario-, y complementa la oferta del modelo para hacerlo un vehículo juvenil y realmente atractivo, que destaca por su comportamiento dinámico y su tecnología. Esta edición FR 75 Aniversario en el Seat Ibiza 1.0 TSI 115 CV DSG, está disponible desde 150 euros al mes con SEAT Flex (entrada de 4.825 euros, para 48 cuotas y con 10 años de garantía incluidos); o por 21.260 euros, con descuentos de la marca aplicados.

Seat Arona

Por su parte, el Seat Arona fue el modelo líder de ventas en su segmento el año pasado en nuestro país, por sexta vez consecutiva, y también en lo que llevamos del presente ejercicio. Ahora, se vuelve aún más atractivo con esta versión, ofreciendo una avanzada tecnología en seguridad, confort y conectividad, una habitabilidad excelente, y un comportamiento dinámico que le convierte en la referencia entre los SUV urbanos.

El Arona ‘FR 75 Aniversario’ 1.0 TSI 115 CV manual, está disponible desde 170 euros al mes con SEAT Flex (entrada de 4.250 euros, para 48 cuotas y con 10 años de garantía incluidos); o por 20.761 euros, con descuentos de la marca aplicados.

Seat León

El Seat León FR 75 Aniversario está disponible tanto en la versión de 5 puertas como en la familiar Sportstourer, y aporta una nueva dimensión a uno de los pilares de la gama de la marca. Este modelo refuerza su imagen y destaca con la versión más potente de su gama, que también se puede elegir con esta edición: el híbrido enchufable 1.5 e-HYBRID de 150 kW (204 CV) y cambio automático de doble embrague DSG.

Cuenta con un eficiente motor asociado a una batería de gran tamaño que le permite alcanzar los 134 km en modo 100% eléctrico, alcanzar del 10 al 80% de su capacidad en sólo media hora utilizando un cargador rápido de 50 kW de potencia, en corriente continua, y disfrutar de todas las ventajas de la etiqueta medioambiental Cero emisiones, con un alto nivel de equipamiento de serie y una gran ventaja económica para el cliente.

Así, el Seat León FR 75 Aniversario 1.5 TSI 150 CV manual, está disponible desde 190 euros al mes con SEAT Flex (entrada de 2.457 euros, para 48 cuotas y con 10 años de garantía incluidos); o por 22.451 euros, con descuentos de la marca aplicados. (Para la versión familiar Sportstourer: 210 euros al mes, con entrada de 2.548 euros mediante SEAT Flex; o por 22.900 euros ).

Por su parte, el Seat León 1.5 e-HYBRID 204 CV FR 75 Aniversario está disponible desde 200 euros al mes con SEAT Flex (entrada de 6.610 euros, de los que el cliente se puede deducir 4.500 euros del Plan MOVES; calculado para 48 cuotas y con 10 años de garantía incluidos), o por 220 euros al mes para el Sportstourer (entrada de 5.109 euros, de los que el cliente se puede deducir 4.500 euros del Plan MOVES; calculado para 48 cuotas y con 10 años de garantía incluidos); o por 31.360 euros, con descuentos de la marca aplicados (32.900 euros el Sportstourer).

Seat Ateca

Por último, el Seat Ateca FR 75 Aniversario, refuerza el atractivo y carácter deportivo del SUV compacto de la marca, que sigue siendo una referencia en su segmento y ofrece un alto nivel de confort y practicidad, asociado a un gran comportamiento dinámico, y una avanzada tecnología en aras de la conectividad y la seguridad para los pasajeros, con la integración de los últimos asistentes a la conducción. Sus contenidas cotas exteriores acogen un gran habitáculo y maletero de 510 litros, y se ofrece con motores gasolina de 115 y 150 CV, así como diésel de 150 CV, tanto con cajas de cambio manuales como automáticas DSG.

El Seat Ateca FR 75 Aniversario 1.5 TSI 150 CV DSG, está disponible desde 230 euros al mes con Seat Flex (entrada de 6.277 euros, calculado para 48 cuotas y con 10 años de garantía incluidos), o por 29.880 euros con descuentos de la marca aplicados.