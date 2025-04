Los aranceles del 25% a la importación de coches a Estados Unidos impuestos por la administración de Donald Trump han caído como un jarro de agua fría en BMW, donde el fabricante automovilístico tiene un importante negocio. No obstante, la firma germana también tiene un importante peso para la economía estadounidense, ya que es el mayor exportador americano en valor con la exportación de 250.000 vehículos a Europa. Además, BMW cuenta con unas importantes instalaciones en Estados Unidos, donde produce cerca de medio millón de coches al año.

Así lo ha señalado el presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba, en la celebración de un desayuno con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que ha defendido «el libre comercio» en respuesta a los aranceles instaurados desde Estados Unidos a Europa del 25% en materia de vehículos.

«Desde el grupo BMW estamos en contra de cualquier política arancelaria, confiamos en el libre comercio y esperamos que sean medidas a corto plazo, ya que no favorecen en ningún momento al consumidor», ha expresado el CEO de BMW para España y Portugal.

Terroba ha señalado que «las instalaciones en las que BMW Group fabrica más coches en el mundo están en Estados Unidos, donde producimos 425.000 coches al año, de los cuales 200.000 no están gravados por las nuevas tasas ya que se comercializan de forma interna, pero a los que habría que sumar otros 200.000 vehículos más que proceden de otras plantas de la compañía, ya que contamos con cerca de 400.000 ventas en el mercado americano».

«Los otros 250.000 coches que se fabrican en Estados Unidos son exportados a Europa, no hay que olvidar que BMW es el mayor exportador en valor para la economía americana, por ello, confiamos que las conversaciones con la administración de Donald Trump mejoren», ha confesado el directivo español.

El líder de BMW Group en España y Portugal espera que en las conversaciones con la Administración Trump se tenga en cuenta su «posición estratégica», y cree que esta situación permite abrir nuevas posiciones estratégicas en otros mercados donde opera BMW para paliar esta situación.

«Desde luego que no nos gusta esta situación, no la compartimos, no estamos a favor en absoluto, pero nos permite estar probablemente mejor posicionados que otros para afrontar esta situación», añade el presidente de la marca alemana en España y Portugal.

Los aranceles de Trump en BMW

Cabe destacar que los fabricantes de automóviles premium están en una posición relativamente mejor para absorber los costes adicionales a través de ajustes de precios, ya que su base de clientes tiende a estar más dispuesta a aceptar aumentos de precios. Aunque, para BMW, Estados Unidos es uno de sus principales mercados, ocupando el 20% de sus ventas globales en el último ejercicio.

La firma alemana no es la única europea que se ha visto afectada por la política proteccionista de Trump. Los aranceles del 25% golpean al 8% de los vehículos que se venden en el mundo hasta encarecer el precio de 7,3 millones de unidades, con un impacto importante en la cuenta de resultados de gigantes de la automoción como el Grupo Stellantis o el Grupo Volkswagen.