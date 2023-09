Las llaman las señales fantasma y te pueden traer más de un problema: mucho cuidado

Si queremos hablar de las señales fantasma, la verdad es que es un asunto de lo más polémico.

Cuando aparcamos mal en una zona de estacionamiento regulado de, por ejemplo, Madrid, y si se señala horizontalmente con línea discontinua de colores naranja y azul alterno, puedes tener una multa de 80 euros.

Hay que tener claro que esta línea de color azul u naranja es de las Plazas del SER, aunque lo cierto es que hay bastantes ciudades que optan por delimitar este tipo de plazas con diversos colores, dependiendo de la normativa de cada ciudad.

No creemos que sea buena idea que los ayuntamientos inventen señales nuevas…

La ley ha fallado y lo ha hecho respondiendo al recurso de amparo que interpone la AEA contra la sentencia del Tribunal Supremo que autoriza al Ayuntamiento de Madrid a que se creen una serie de plazas de aparcamiento con marcas viales de colores que no están presentes en él las señales existentes en el Reglamento de Circulación.

Aclarando ideas…

Hay que ser conscientes que los ayuntamientos tienen competencia a la hora de regular el tráfico, pero de la misma forma es el Gobierno el que es competente para poder crear las señales de tráfico.

Lo que ha pasado con este fallo, es que ahora se abre la posibilidad de que cualquier consistorio pueda terminar creando señales diferentes a las que tiene el Estado.

Un problema que de momento no se soluciona

Las señales fantasma son, como decíamos, una serie de indicaciones que podemos encontrar en muchas carreteras, pueblos y ciudades para la regulación del tráfico, aunque no estén recogidas en un catálogo oficial.

Estamos ante unas señales no regidas por el Reglamento General de Circulación y que no se encuentran bajo un estándar, pero, aunque no se las conozca, hay que cumplirlas.

¿Es el nuevo catálogo de señales de la DGT la respuesta?

Lo que busca la DGT es que no haya lugar para las equivocaciones o confusiones. Queda relativamente poco tiempo para que veamos ya ese catálogo nuevo y que está creado para que se unifiquen esas señales que vemos y que aprueban los ayuntamientos.

Lo cierto es que no tiene sentido que tengamos cientos de señales diferentes, puesto que es una locura que carece de cordura.

Si los conductores tienen muchas lagunas respecto a señales de las menos habituales o incluso de algunas que se ven más en nuestras carreteras y que están en el Reglamento de Circulación, imaginemos que hubiera que saberse todas las señales de los ayuntamientos de España.

Eso sí, estas señales de la DGT no van a llegar de manera instantánea, puesto que la sustitución de las viejas señales no se va a producir hasta que estén ya muy desgastadas o se realicen nuevas carreteras.

Desde OK Diario os seguiremos informando sobre el tema y de forma muy especial cuando vayan saliendo estas nuevas señales por parte de la DGT.