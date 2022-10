Ledesma (Pons Mobility): «Hablar de proyectos de bajas emisiones en las ciudades en tiempos electorales es complicado»

Ramón Ledesma, consejero asesor de Pons Mobility, ha explicado que es complicado que los ayuntamientos pongan en marcha proyectos de bajas emisiones en el tercer y cuarto año de sus legislaturas. «Será en el segundo semestre de 2023 cuando veamos muchas iniciativas de bajas emisiones en las ciudades. En términos electorales el término restricciones es complicado», ha expresado en su intervención en la I JORNADA OKMOVILIDAD celebrada en el Hotel Puerta de América de Madrid.

De todos modos, ha destacado que en Pons Mobility «prefieren el concepto de zonas de movilidad responsable, ya que en el centro de las ciudades va a haber nuevas formas de moverse porque lo están pidiendo los propios ciudadanos. Hay una carrera en este momento por peatonalizar, no de hacer autopistas».

Cree, además, que está habiendo un marcado cambio de tendencia a la hora de elegir vivir en las grandes ciudades. Cada día aumenta más el número de personas que opta por el entorno rural frente a las urbes. «El ciudadano quiere vivir de otra manera, con la pandemia hemos descubierto el teletrabajo y los vehículos de dos ruedas», ha apuntado.

Entender los índices de calidad del aire

«Son los indicadores de la calidad del aire los que marcan las normas de bajas emisiones. Si la calidad del aire es buena, no harán esa ley en ciertas ciudades. Lo que ha faltado es explicar la razón por la que está mal el aire de nuestra ciudad. Para solucionar un problema hay que exponerlo, antes se pueden tomar decisiones porque te acompañan los ciudadanos», ha comentado Ledesma.

Ha destacado, además, que «el ciudadano es mucho más inteligente de lo que creemos, descubre cosas que antes no le gustaban y que ahora marcarán la agenda política. Por ejemplo, así lo ha demostrado el teletrabajo, nos empieza a gustar y vemos que algunos puestos de trabajo se pueden desarrollar desde casa. ¿Y los patinetes? No lo habríamos pensado hace años y los jóvenes lo usan permanentemente. Por tanto, serán los ciudadanos los que determinarán la agenda, sin duda». «Poco a poco todas las generaciones entraremos a usar el patinete, por ejemplo. Así que superaremos lo de no usar este medio de transporte», ha añadido.

Uno de cada cuatro coches ya es de renting

Sobre la decisión de tener o no tener coche, de tenerlo o no en propiedad también hay un interesante debate que ha quedado patente a lo largo de toda la jornada.

«Uno de cada cuatro coches ya es de renting. En 2021, el renting de particulares aumentó un 60%, es decir, se adoptan fórmulas que antes no se pedían. No se quiere hacer un desembolso de 35.000 euros, pero se ve lógico una cuota de 300 euros al mes con todo incluido. Será cada día más complicado que tengamos un vehículo en propiedad, pago por uso será la fórmula», ha especificado. Las nuevas formas de movilidad, ha asegurado Ledesma, serán las de pagar por los desplazamientos, pero no por tener un coche.

También se ha referido a la existencia de coches parcialmente autónomos. «En 2022 la normativa obliga a los coches a que tengan frenada de emergencia, limitación de velocidad, etc. Por tanto, hay decisiones que ya no tomas tú, nos llevan poco a poco a que el coche tome todas las decisiones y eso nos ayude a darnos cuenta de errores que se nos pueden pasar. Y eso es bueno», ha expuesto.

Estrategias de movilidad responsables

Hay trayectos cortos, cree Ledesma, que ir en vehículo, sea el que sea no tiene que usarse porque es ilógico. «Hay un consenso de que todos con cuatro ruedas dentro de la ciudad no vamos a poder estar, por eso han aumentado los patinetes», ha comentado.

Por tanto, ha explicado que lo que veremos serán diversas fórmulas «donde no podremos ir solos en nuestro coche a la ciudad en la misma hora porque, sencillamente, no cabemos. Deberá haber restricciones políticas o favoreciendo otras alternativas de movilidad. Es decir, si no das opciones de transporte tendrás un problema político. Los expertos en movilidad dicen que un ámbito desarrollado en aquella donde los ricos van en transporte público porque es muy bueno».