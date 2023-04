Jamás lo habrías imaginado: Ikea lanza un coche eléctrico que tendrás que montar en tu casa

Los coches eléctricos aumentan sus ventas año a año, una alternativa mucho más saludable para el medio ambiente y que tiene muchos beneficios, lo que sin duda hace que cada día más personas quieran hacer un cambio que a la larga resulta tan importante en tantos sentidos. Hoy te mostramos el coche eléctrico de Ikea que vas a tener que montar en casa y con el que podrás circular de forma legal… sí, sí, un coche de Ikea para montar, ¡ver para creer!.

El coche eléctrico de Ikea y Renault, innovación al poder

Ikea y Renault se han juntado para crear una maravilla que es de esas que cuando te la cuentan piensas que se trata de una broma, pero lo cierto es que es una realidad: el modelo Renaul Höga, un coche eléctrico fabricado por la compañía francesa que estará a la venta en Ikea y que tendrás que montar tu mismo. Si pensabas que con los artículos para el hogar tenía suficiente la tienda sueca, va a ser que no, ahora se mete de lleno en el sector del automóvil, eso sí, sin perder su esencia de que tengas que montar tu mismo lo que compres.

Este increíble coche eléctrico de Ikea está basado en la filosofía de la tienda sueca, el Do It Yourself, lo que viene a ser que lo hagas tú mismo, como casi todos los muebles y productos que puedes comprar en sus establecimientos. Parece mentira, pero para comprar este coche cuando salga a la venta tendrás que ir a Ikea, comprarlo, recoger las cajas que lo componen y llevártelo a casa para montarlo como si de un coche de Lego se tratara.

El Renault Höga es un proyecto de Ikea y Renault para desarrollar y ofrecer al público un coche eléctrico asequible, de automontaje y de pequeñas dimensiones, pero listo para circular de forma legal en las autovías en las que se permita la circulación de cualquier vehículo eléctrico. No hay aún mucha información al respecto, lo que sí se sabe es que será un vehículo urbano de 2,3 m de largo y 1,8 m de alto, y en él podrá viajar un único ocupante.

De su diseño se ha encargado el estadounidense Ryan Schlotthauer, muy conocido en el sector automovilístico por sus trabajos y colaboraciones con compañías como Honda, Rivian o GMC. De hecho, ha sido el propio diseñador el encargado de mostrar alguno de los bocetos del vehículo en su cuenta de Instagram.