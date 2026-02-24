Mazda espera aumentar sus ventas en España un 13% en 2026 hasta alcanzar las 21.500 matriculaciones, lo que se traduce en casi el triple del crecimiento del mercado total que no se espera que suba más de un 5% hasta rozar el 1,2 millones de unidades matriculadas. Unas cifras que llegan a pesar del desembarco de nuevas marcas chinas, la incertidumbre con el coche eléctrico y la ralentización de la demanda en el resto de países europeos.

Así lo ha confirmado Ignacio Beamud, presidente y consejero delegado en Mazda Automóviles España, en una entrevista para OKDIARIO, en la que ha confirmado que las 21.500 operaciones comerciales previstas se convertirían en el segundo mejor año de la historia de Mazda en España, desde el inicio de su comercialización en este mercado en el año 2000.

Previsiones de ventas de Mazda en España

«El año pasado, Mazda vendió 19.000 coches en España, con un crecimiento de un 8%, y para este año nuestro punto de partida es hacer un volumen de 21.500 coches. Esto supondría un crecimiento del 13% con respecto al año pasado, en un mercado que, según las previsiones, parece que va a crecer un 4% o 5%», ha cifrado el directivo.

Beamud ambiciona conseguir que Mazda supere la barrera de las 25.000 unidades para 2030, aunque ha dejado claro que no es una firma a la que le preocupe el volumen.

«En el año 2019, antes de la pandemia, Mazda cerró con cerca de 23.500 matriculaciones y nuestro objetivo, nuestra velocidad de crucero, está en 25.000 coches, pero sí que es cierto que por ahora no estamos listos para llegar a ese volumen, pero sin duda alguna, las 21.500 unidades matriculadas de 2026 se convertirían en el segundo mejor año de la historia de Mazda en España, desde su inicio en el año 2000», ha explicado.

Nuevo Mazda CX-5

Un volumen que, en parte, busca conseguir con el nuevo Mazda CX-5. Esta nueva versión destaca por su diseño refinado, por una tecnología intuitiva y por un motor de gasolina optimizado de 2,5 litros con una potencia de 141 CV. Llegará al mercado europeo a partir de finales de 2025 con una propuesta de valor excepcional en términos de calidad y un precio muy competitivo desde 35.200 euros, sin descuentos.

Un modelo diseñado para la vida familiar. Por eso, ha ganado 61 litros de capacidad de carga, se ha agrandado la apertura de las puertas traseras y se le ha incorporado una banqueta abatible en tres secciones 40:20:40, para un extra de versatilidad. El espacio de las plazas traseras es mucho mayor, gracias al aumento de la batalla. Ideal para familias con hijos y para el uso de sillas infantiles.

El habitáculo, con sus acabados en materiales de alta calidad, es un entorno relajante y espacioso. En las plazas del conductor y el acompañante, un diseño simplificado que envuelve toda la parte delantera contribuye a crear un ambiente enfocado en el conductor, pero a la vez más cómodo para los ocupantes. Entre otras cosas, destaca una nueva consola central de mayor capacidad y, en las versiones superiores, un techo solar panorámico que potencia el carácter abierto del habitáculo. La categoría más alta, Homura, lleva además iluminación ambiental en las molduras de las puertas, como un elemento más que se suma al refinamiento y la tranquilidad del entorno.

Plan Auto +

Respecto a las ayudas a la compra de eléctricos del Gobierno, Beamud ha señalado que «desde Mazda, aplaudimos la iniciativa de tener el plan Auto Plus, es decir, las ayudas son muy necesarias, pero es importante el Ejecutivo ponga en marcha el plan de renovación del parque con la Ley de Movilidad Sostenible, porque lo que creemos es que, y lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, que España, además de promover las tecnologías, las nuevas tecnologías, lo que necesita es un plan de renovación del parque urgente».

«No podemos ser una de las economías más avanzadas de Europa con los parques automovilísticos más antiguos de Europa. Esto va contra el medio ambiente, contra la seguridad, contra la economía y sobre todo hablando de un país productor de coches como es España. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en ese plan de renovación, es decir, no hay que limitarse exclusivamente a las ayudas a los eléctricos o híbridos enchufables, sino también tratar de ampliar y volver a democratizar el coche», ha concluido el presidente y el consejero delegado en Mazda Automóviles España.