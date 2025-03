Hay que mirar al suelo antes de subir al coche por este motivo: la petición urgente de la Guardia Civil

Las rutinas diarias a veces nos hacen bajar la guardia. Cuando estamos ocupados con tareas cotidianas como cargar las compra en el coche, es fácil olvidarnos de estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. El problema es que los delincuentes lo saben muy bien, y aprovechan esos momentos en los que estamos distraídos para cometer robos que, en muchas ocasiones, no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde.

La Guardia Civil, consciente de esta vulnerabilidad, ha lanzado una advertencia sobre una modalidad de robo conocida como el «método de la siembra». Este tipo de estafa se basa en engañar a las víctimas a través de distracciones muy planificadas. Los ladrones utilizan el despiste para robar las pertenencias, y lo hacen de una manera tan rápida y eficiente que muchas veces ni nos damos cuenta de lo sucedido hasta que se han escapado con nuestras cosas.

La alerta de la Guardia Civil a los conductores

@guardia_civil_navarra ✅ La Guardia Civil desmantela un grupo criminal que había utilizado el “método de la siembra” para sustraer dinero en zonas comerciales de la Cuenca de Pamplona ✅ Uno de los autores distrajo a la víctima haciéndole creer que se le habían caído unas monedas y unas llaves mientras su cómplice hurtó su bolso del interior del vehículo ✅ Utilizaron sus tarjetas para retirar dinero en efectivo ✅ Con su documentación pidieron un crédito a su nombre ¿Conoces el método de la siembra❓⬇️⬇️⬇️ ➡️ utilizado principalmente en aparcamientos de zonas comerciales ➡️ Los autores generan una distracción, haciendo creer a la víctima que se le ha caído alguna de sus pertenencias ➡️ En ese momento, otro de los autores, aprovecha para sustraer las pertenencias del interior del vehículo ✅ Se aconseja tener siempre a la vista las pertenencias de valor y desconfiar de personas desconocidas que traten de distraer nuestra atención, especialmente en estas fechas en las que se realizan numerosas compras y se producen aglomeraciones en zonas comerciales ♬ Suspense, horror, piano and music box – takaya

El «método de la siembra» se lleva a cabo de una forma bastante sencilla, pero eficaz. Generalmente, los ladrones trabajan en parejas o en grupos. Cuando la víctima está cerca de su coche, uno de los delincuentes lanza un objeto, como monedas o llaves, cerca de la puerta del conductor. Lo que buscan con esto es llamar la atención de la persona, haciendo que se incline para recoger el objeto. Justo en ese momento, el cómplice aprovecha para abrir la puerta del coche y robar lo que esté a la vista: un bolso, la cartera, o cualquier objeto de valor que la víctima haya dejado dentro.

Lo más desconcertante de este tipo de robos es la rapidez con la que ocurren. Los delincuentes saben exactamente lo que hacen y cómo actuar sin levantar sospechas. En cuestión de segundos, uno de los ladrones distrae a la víctima y, mientras ella se inclina para recoger el objeto que está en el suelo, el otro cómplice roba las pertenencias del interior del coche. Es un truco tan rápido y bien coordinado que, cuando la víctima se da cuenta de lo que ha pasado, el ladrón ya ha escapado.

Los delincuentes que llevan a cabo este tipo de robos suelen actuar en pareja o en pequeños grupos. Esto les permite coordinarse para llevar a cabo la distracción y el robo casi al mismo tiempo. Uno de ellos se acerca a la víctima y lanza el objeto al suelo, mientras que el otro aprovecha para sustraer las pertenencias del coche. La sincronización de los ladrones es tan precisa que a menudo la víctima ni se da cuenta de lo que ha sucedido hasta que ha pasado un buen rato.

Recomendaciones

Para evitar caer en este tipo de estafas, la Guardia Civil ha dado algunos consejos muy útiles. El principal es mantener siempre la atención en lo que estamos haciendo. No bajar la guardia, especialmente cuando estamos en situaciones en las que somos más vulnerables, como cuando estamos cargando las compras en el coche. Las distracciones son el objetivo principal de los ladrones, por lo que es fundamental estar alerta en todo momento.

Otro consejo clave es no dejar nunca el coche sin vigilancia, ni siquiera por unos segundos. A veces, cuando estamos cargando las compras en el maletero o realizando alguna tarea rápida en el vehículo, pensamos que no pasa nada si dejamos el coche abierto, pero ese es el momento perfecto para que los ladrones actúen. Si tenemos que salir del coche por un momento, lo mejor es asegurarnos de que esté cerrado y de que las pertenencias de valor no sean visibles desde el exterior.

Además, hay que desconfiar de las personas que intenten llamar nuestra atención cuando estamos en estas situaciones. Aunque algunas veces puede tratarse de alguien bien intencionado, también puede ser parte de un plan para distraernos mientras otro cómplice roba nuestras pertenencias.

En resumen, la prevención es esencial para evitar caer en el «método de la siembra». Mantener nuestras pertenencias seguras, estar alerta y no bajar la guardia son claves para protegernos de estos robos. Con simples cambios en nuestros hábitos diarios, podemos reducir considerablemente el riesgo de ser víctimas de este tipo de delitos.