Concebido por el Grupo Stellantis como un foro abierto desde el que transmitir al público distintos puntos de vista en un momento en que la sociedad se enfrenta a los retos de la movilidad del futuro, el Freedom of Mobility Forum, en su segunda edición, se ha convertido en uno de los eventos más importantes para abordar los desafíos que presenta el cambio climático.

Un acontecimiento que dista del resto, ya que en él se plantean temas controvertidos y se analizan opiniones diversas sobre cómo los límites del planeta podrían reconfigurar la libertad de movilidad desde el punto de vista de la tecnología, los negocios y el estilo de vida. Todo ello con un enfoque global de 360 grados y un análisis abierto al público.

«El planeta se está calentando y está en préstamo de nuestros hijos. No es el momento de mantener el statu quo. No quiero que mis nietos o nietas tengan que elegir entre seguir evitando el cambio climático y su libertad de movimiento. Los proveedores de movilidad deben cambiar las reglas del juego», ha señalado Carlos Tavares, CEO de Stellantis y Copresidente del Consejo Asesor del Freedom of Mobility Forum.

Encuesta de YouGov

En el Freedom of Mobility Forum se ha presentado los resultados exclusivos de una nueva encuesta, que mide el deseo de cambio en los hábitos de movilidad en cinco países (Brasil, Francia, India, Marruecos, Estados Unidos), en la que se refleja que menos del 10% de los encuestados han comenzado a realizar cambios profundos en sus opciones de transporte, aunque las personas de las zonas rurales y los grupos de mayor edad están menos interesados en el cambio.

Los resultados de la encuesta muestran que uno de cada cuatro ciudadanos del mundo no está preparado para elegir modos de transporte eco-friendly. Esto es particularmente notable en EEUU, donde más de la mitad de los encuestados en las zonas rurales dijeron que no estaban dispuestos a cambiar nada.

Aunque tres de cada cuatro personas se están preparando para opciones más ecológicas, menos del 10% ya han hecho cambios profundos, lo que indica que sólo estamos empezando a prepararnos para cambios mayores.

Además, refleja que seis de cada 10 ciudadanos están dispuestos a abandonar el transporte individual, pero el entusiasmo varía según el mapa, con India, Brasil y Marruecos a la cabeza. Esto se compara con una disposición del 50% o menos en los mercados maduros -un factor que cae al 28% en las zonas rurales de EEUU, donde puede haber menos disponibilidad de transporte público-.

Participantes en el Freedom of Mobility Forum

El Freedom of Mobility Forum se fundó sobre cuatro principios basados en ofrecer: un enfoque global de 360 grados; análisis basados en hechos; una tribuna abierta y transparente al público; y una participación honesta, respetuosa y colaborativa. Los expertos internacionales del panel tienen puntos de vista divergentes, como demuestran sus primeros comentarios:

«El Freedom of Mobility Forum tiene que ver con la calidad de vida, la capacidad de ir adonde uno quiera, pero también con la capacidad de quedarse porque uno quiere», señala Majora Carter, experto en revitalización urbana.

Por su parte, Manal Jalloul, cofundadora y directora ejecutiva de AI Lab, instructora certificada y embajadora universitaria en NVIDIA Deep Learning Institute, ha destacado que «la respuesta está en aprovechar el poder de la tecnología y la IA. La IA puede crear plataformas de Movilidad como Servicio que sean eficientes, más seguras y accesibles para todo el mundo».

«Hay que actuar con rapidez para lograr cero emisiones netas para 2050: debemos adaptar nuestras infraestructuras y tecnologías actuales antes de explorar nuevas soluciones», ha destacado Roberto Schaeffer, profesor de Economía Energética de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Matthias Schmelzer, historiador económico, teórico social y activista climático, ha concluido que «tenemos que hacer más con menos y pasar a formas colectivas de movilidad. El futuro no es el coche. Son los trenes, los tranvías y autobuses limpios, asequibles y fiables».