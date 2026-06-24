Francia y Alemania recortan un 20% los pedidos de coches producidos en España en plena ofensiva china

Europa recorta las compras de coches nuevos a España después de que Francia y Alemania hayan reducido los pedidos en hasta un 20% en el mes de mayo. Una situación que llega en pleno aumento de las ventas de los fabricantes chinos en los principales mercados europeos, afectados por la reducción de la demanda ante la contención del gasto de los consumidores.

Así lo arrojan los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que reflejan una reducción de las exportaciones del 3% con 183.195 vehículos enviados fuera de España, mientras que el dato interanual también apuntó una caída del 2,2%, con un total de 843.139 vehículos exportados.

Recorte de los pedidos de coches a España

Por destinos de exportación, Europa concentra la mayor parte de los vehículos exportados en el mes, con un 92,2%, lo que representa una reducción de más de dos puntos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Fuera de Europa, los envíos suponen el 7,8% de los vehículos exportados, siendo América con un 2,8% de cuota y África con un 2,8%, las dos regiones que más unidades reciben.

En relación con el top 3 de destinos de exportación, Alemania se coloca a la cabeza del ranking con 33.558 unidades, pero registra un descenso del 5,1% en el mes. Le sigue Francia con 25.712 unidades, también con un retroceso del 22,3%, y en tercer lugar, el Reino Unido con 25.437 unidades, que es la única que registra un incremento hasta aumentar los pedidos un 8% en mayo, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Del ranking de los diez países de destino, destaca Polonia con un crecimiento del 48,5% hasta las 8.701 unidades, México con un 25,7% más hasta las 3.576 unidades e Italia con un 20,8% hasta las 22.473 unidades. En el lado contrario, encontramos a Turquía, con un 26,2% menos hasta las 14.837 unidades, y Bélgica, con un descenso del 25,7% hasta las 4.242 unidades.

Producción de coches en España

La producción de vehículos anotó en mayo un descenso del 4% con 211.642 unidades, en línea con las cifras registradas en los meses anteriores. Las fábricas ubicadas en España siguen condicionadas por la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos vehículos electrificados y a la evolución procedente de la demanda de los principales mercados en Europa. Con este registro en mayo, el acumulado anual mantiene la caída, con un descenso del 1%, con 994.400 vehículos producidos.

Por tipologías de vehículos, los turismos suman 169.470 unidades, un 5% menos que el mismo mes de 2025, mientras que los comerciales e industriales muestran una leve mejoría, con un crecimiento del 0,3%, con 42.172 unidades. En el dato interanual, la tendencia es similar, con un decrecimiento del 2% (788.748 unidades) para los turismos y un aumento del 2,6% para los comerciales e industriales, con 205.652 unidades.

Con estas cifras en el quinto mes del año, José López-Tafall, director general de Anfac, ha señalado que «la producción nacional de vehículos mantiene la tendencia observada en los últimos meses, lo que nos lleva a prever que 2026 cerrará por debajo de los 2,27 millones de unidades fabricadas en 2025, un ejercicio que ya registró una caída respecto al año anterior».