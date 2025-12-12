Esto es lo que va a pasar si pones la baliza V16 y el triángulo a la vez a partir del 1 de enero

El 1 de enero de 2026 todo cambia, entre en vigor la baliza V16, una herramienta que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en breve, dejando a un lado el triángulo de señalización. La DGT lucha contra los peatones que han sido atropellados en una vía cuando intentaban poner los triángulos de señalización ante una avería de su vehículo. La incidencia de estos fallecidos, según datos DGT es de 22 por año, sin especificar si fueron atropellados por poner el triángulo o por otras causas.

Para evitar más muertes, se activa un nuevo dispositivo que permite alertar de un accidente sin bajar el vehículo. Los conductores deberán estar atentos a las luces que, según expertos, deben ser visibles desde varios metros de distancia, a plena luz del día o en medio de la noche. Una señal que indicará que ha pasado algo que obliga a activar los servicios de emergencia o estar muy atentos a la carretera. Sin duda alguna, estaremos a merced de una situación que puede cambiarlo todo por momentos.

Esto es lo que pasará a partir del 1 de enero de 2026

España será el primer país del mundo en usar este sistema de señalización. Somos los primeros que apostamos por una luz que, además, incorpora un geolocalizado, con lo cual, la DGT puede saber al instante la posición del coche afectado y su posible causa de accidente.

Es algo que ha generado cierta controversia al no tener ejemplos de la actuación de estos dispositivos que, por ejemplo, son más complicados de ver para un motorista. Estos, hasta ahora, tenían el triángulo que les avisaba a 50 metros de un vehículo que podía obstaculizarles el paso por una curva.

Teniendo en cuenta que son uno de los que recorren las carreteras más vulnerables, hay una serie de elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Un cambio de normativa que invita a estar atentos y que afectará sólo a los coches españoles, los que vengan de fuera no tendrán este sistema incorporado o no deberán tenerlo.

Los triángulos que hasta ahora han sido obligatorios, pasan a un segundo plano y lo hacen de tal manera que deberemos empezar a verlos de una forma muy diferente. Esto es lo que pasará si, por seguridad, decides usar los dos sistemas de señalización.

Poner la baliza V16 y el triángulo a la vez

La realidad es que poner estos dos sistemas de seguridad a la vez, es algo que quizás hagan varias personas, sobre todo, teniendo en cuenta que estaremos ante un periodo de transición. Aunque lo que dice la norma es muy diferente, la baliza pasa a ser obligatoria y el triángulo no, con lo cual, desaparecerá por completo de los coches españoles.

Tal y como explica la DGT: «Conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, los vehículos que deberán llevar este dispositivo, único autorizado para señalizar una avería o incidencia en carretera, son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas, aunque no existe obligación, su utilización resulta muy aconsejable por razones de seguridad. La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo. La baliza debe guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo y en caso de tener que usarla, se enciende y se coloca desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor. En caso de que no se pueda colocar en el techo del vehículo, como es el caso de los autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor. Una vez encendida y colocada en lo alto del vehículo, a la vez que emite la señal luminosa, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0. de modo que los conductores que circulen por la zona de influencia del vehículo parado reciban esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Una vez activada, de acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, “en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».