Este es el trucazo que nunca falla si la llave de tu coche no funciona y no puedes abrirlo

En el caso de que tu moto o coche cuenten ya con unos años, es posible que te ocurra en algún momento, que cuando tengas que introducir la llave en el contacto vayas a notar que no entra ni sale correctamente o que ya no gira como lo hacía antes. Todo esto ocurre por la suciedad acumulada o la escasez de mantenimiento, pero es algo que tiene solución sencilla.

Debes de olvidarte del clásico «3 en 1» solo vas a precisar un lápiz de grafito de los de siempre. Es un método japonés sencillo que es económico y de gran efectividad.

Un truco nipón definitivo para la lubricación de las cerraduras

Pese a que esto no siempre se tenga en mente, tanto la cerradura como el contacto del coche o moto van a precisar de un mantenimiento de manera periódica, así como de cualquiera otra clase de sistema mecánico.

El caso es que con el uso y el paso de los años, se han ido acumulando, tanto el polvo como la suciedad en el interior, de tal forma que el mecanismo se va a endurecer.

Todos los contaminantes pueden acabar por alterar las partes móviles internas de la misma cerradura, lo que dificultará que la llave pueda entrar y girar como debería.

En los casos más extremos, la llave lo que ocurre es que se va a desgastar excesivamente y ello puede acabar causando daño. Para evitarlo, muchos lo que hacen es acudir a una serie de remedios como los spráis o desengrasantes, caso del clásico «3 en 1».

El caso es que esta clase de líquidos lo que hacen es absorber polvo y suciedad, por lo que van a ser eficientes a corto plazo, pero progresivamente se formará una especie de pasta que puede llegar a embotar las partes móviles internas y, a la larga, lo que hará será que el estado de la llave vaya a empeorar o funcionar mucho peor. Esto sucede hasta con las cerraduras de las puertas de las casas.

Nos encontramos ante una solución igual de efectiva que sencilla, siendo un método antiguo japonés que se sigue usando en talleres y cerrajerías: hablamos de utilizar un lápiz para poder engrasar la llave. No olvidemos que la mina de los lápices, hecha de grafito y arcilla, actuando como un lubricante natural de la llave. Conforme mayor proporción de grafito cuente el lápiz, más lubricante.

Es bastante fácil, solo tendrás que proceder a frotar la punta del lápiz por la totalidad de la llave, hasta que se forme una película fina en forma de polvo que recubrirá el metal. Luego se debe meter la llave en la cerradura varias veces y se girará otras cuantas.

Como inconveniente, no olvidemos que es posible que queden una serie de restos en la llave que pueden acabar manchado el bolso o la ropa después, pero con la limpieza de la llave después de que se use, va a ser más que suficiente.

Hace ya bastante tiempo que se vende grafito en polvo en concreto para las cerraduras, pero además de que es bastante engorroso de usar, el rastro va a ser más complicado que el del lápiz.

¿Qué sucede si el coche no detecta la llave?

Si el vehículo no detecta la llave, se puede abrir utilizando la llave física que se esconde en el mando, y utilizando un truco podrás arrancar el coche sin problemas. Hablamos de algo que sucede cuando existen inhibidores o el mando se queda sin pila.

Cada vez es más extraño que un coche no tenga la tecnología keyless, hablamos de una llave remota con la que se pueda acceder y arrancar sin contacto, de tal forma que se mantenga la llave en el bolsillo.

Existen veces que el sistema falla. En ese caso, ¿Qué se debe hacer cuando el coche no detecta la llave?

Puede que sea una avería del keyless, pero hay veces que ello se debe a la proximidad de un inhibidor, o a que la llave no tenga batería. Aquí tampoco se pueden usar las llaves a distancia o habrá problemas en el acceso al vehículo, el coche no va a detectar la llave y no se podrá usar con normalidad.

Cuando el coche no detecta la llave, ¿Cómo se abre y arranca el coche?

Cuando el coche no detecte la llave, entonces no se podrá abrir de manera normal. El caso es que el problema no será ninguno, ya que en esta clase de llaves remotas, en todas ellas habrá una llave física dentro.

Solo se debe saber de qué forma extraerla y en cuanto se consiga, se podrá abrir el coche como lo hacía hace años, utilizando la llave física.

