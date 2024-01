Este es el tramo de radar más largo de España: te puede caer una multa de 600 euros

Lo primero que debes saber es que los radares de tramo hacen el cálculo de la velocidad media del vehículo en un segmento que va a ser de varios kilómetros.

El «Gran Hermano» nos vigila en la carretera

Desde la DGT se lo toman bastante en serio y lleva ya bastantes años invirtiendo continuamente en radares, lo que ha hecho que se cuente con una gran cantidad de ellos funcionando, de hecho 3.000.

Pese a que no hay cifras en concreto, podemos decir que hay unos 2.000 radares fijos que se ubican en una serie de puntos estratégicos. 400 de ellos se dedican a la monitorización en los semáforos y 243 cuentan con la capacidad de detección de, no solo el exceso de velocidad, también de el no uso del cinturón de seguridad.

En la gama de radares que se encargan de vigilar cómo nos comportamos en carretera, podemos hablar de los llamados radares de tramo.

El caso es que este tipo de radares tienen una serie de características bastante distintas a los radares móviles y fijos. Estos últimos van a medir la velocidad en un punto en concreto, donde los radares de tramo hacen el cálculo de la velocidad media del coche en un segmento de varios kilómetros.

Todo ello permite, «cazar» más fácilmente a los conductores que pisen demasiado el acelerador».

El radar más largo …

Entre esos radares de tramo podemos hablar de uno que tiene 33 kilómetros y las multas pueden llegar a ser de más de 600 euros. Esta en la carretera de carácter comarcal 615, que se conoce también como el Corredor del Carrión, que une Palencia con el municipio de Guardo.

El cuentakilómetros empieza a medir la velocidad en el punto kilómetro 34,61 y calcula hasta el 67,51, lo que son casi 33 kilómetros. La velocidad máxima en este tramo es de 90 kilómetros por hora.

Otros dos radares de tramo de más importancia están próximos a éste. El segundo de mayor longitud, tiene unos 23 kilómetros, también está situado en la CL-615 y el tercero en la CL-613, que lo que hace es conectar Palencia con la población de Sahagún.

Si hablamos de toda clase de radares, debemos pensar que bastantes de ellos es posible que cambien de localización dependiendo de las necesidades.

La DGT tiene la obligación de poder avisar de los puntos en los que se van a instalar dichos dispositivos, en especial los fijos y los de tramo, puesto que es información pública.

Por todo ello, es posible ver paneles que informan de la presencia en este tipo de carreteras. De la misma forma es posible consultar la ubicación en la misma web de la DGT.

Conclusiones

