Éste es el significado de la letra L del cambio automático de tu coche

Con el cambio de marchas automático podemos conducir un coche por las red de carreteras española sin que sea preciso estar pisando el embrague para engranar las velocidades, lo que hace de él una alternativa de lo más confortable para los conductores que apuesten por este en sus vehículos.

Debemos saber también que los cambios de marcha automáticos normalmente tienen una palanca que se encuentra entre los asientos delanteros, en el mismo sitio que el cambio manual, donde tiene algunas letras. Eso sí, muchos no conocen su significado, como la letra L.

¿Cuál es el significado de las letras de la palanca de cambios automática?

Si hablamos de la letra L hablamos de la marcha baja del vehículo, donde el propósito de dicha función se encuentra en algunos coches automáticos, siendo una mejor disposición en cuanto a la fuerza y el control del coche, como cuando estamos en una subida o terreno irregular.

En el caso de las otras letras que aparecen en los coches automáticos son: la P, también llamada de parking, que pasa a activarse cuando se pulsa el freno de mano eléctrico; la R de reverse, que es la marcha atrás, la N de neutral, que es el punto muerto y, finalizamos con la D de drive o directa.

¿Qué cambio consume más el manual o el eléctrico?

En el RACE (Real Automóvil Club de España) han querido precisa que una caja de cambios automática consume más combustible que uno manual, aunque debemos indicar que dicho extra suele suponer un 5%.

Debemos destacar que las mejoras a nivel tecnológico en las transmisiones automáticas han permitido que se baje el consumo de gasolina o diésel con respecto a las manuales, puesto que hace años la diferencia entre las dos era bastante más importante, lo que supone todo un inconveniente a la hora de comprar vehículos con esta clase de cajas de cambios.

Problemas de la caja de cambios automática

No solo está ese mayor consumo en materia de combustible, también es cierto que los arreglos de la mecánica son bastante más elevados en esta clase de transmisiones, donde nos vamos a encontrar también con los vehículos con caja de cambios automática que tienen un mayor valor en el mercado automovilístico de nuestro país.

Además, conviene no olvidar que los cambios automáticos no permiten que se lleve a cabo el freno motor, con el que se va a reducir la utilización de las pastillas de freno. Por último, no olvidemos que la maniobrabilidad de los coches con caja de cambios automática es de menor suavidad y precisión, puesto que no tiene embrague para aparcar.

¿Desaparecen los cambios manuales?

Como dicen los expertos del sector automovilístico en nuestro país, este mercado tiende a la autorregulación. Aunque intentemos vender coches eléctricos, no se van a vender cuando la gente no quiera comprarlos, lo mismo que sucede con otra clase de cambios.

Esto es lo contrario a lo que sucede con el cambio automático cuando los conductores prueban un coche automático de última generación, puesto que quedan tan encantados que no quieren volver a adquirir un coche que venga cambio manual.

Cuando se prueba un automático, no se vuelve atrás, lo que ha hecho que el aumento de estos cambios haya provocado que ahora casi sean la mitad de los vehículos que se venden, aunque desde la Dirección General de tráfico no han ofrecido datos a este respecto.

Existen diferencias dependiendo de las marcas

Todo depende de las marcas, puesto que las denominadas premium como BMW, casi son todos los modelos automáticos. Si vamos a Dacia o MG, suelen coparlas casi por completo las manuales.

Existen marcas con un equilibrio mayor donde hay un 35% de coches automáticos, como Hyundai.

La electrificación ayuda

Todo esto de lo que hemos hablado teniendo en cuenta que el proceso de electrificación lo que hace es empujarnos de forma directamente al cambio automático, ya que tanto los coches eléctricos como los híbridos en su funcionamiento lo hacen como un cambio automático, puesto que o no tienen o es de este tipo.

A todo ello ayuda en que el mantenimiento de los modernos cambios automáticos es bastante económico y no da problemas.

El confort de uso es la principal ventaja que tienen esta clase de modelos. Sí que es verdad que los conductores de toda la vida dicen que les encanta sentir más el coche como ofrecen los cambios manuales, lo cierto es que esta clase de cambios son ya algo anticuados, que está fuera de lugar en cualquier automóvil.

En resumidas cuentas, que los tiempos avanzan y que optar por el cambio automático es ya no solo una opción en el presente, estamos ante el que será también del futuro, puesto que el cambio manual no ofrece ya ventajas claras frente al avance que han tenido los cambios automáticos en los últimos años.