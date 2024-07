Ésta es la nueva señal azul que todo el mundo ve en las carreteras pero que nadie entiende

Existe un número cada vez mayor de usuarios de la vía que han terminado por encontrarse con estas marcas que no terminan de comprender y se preguntan si cometieron alguna clase de infracción. Lo cierto es que una de las situaciones de mayor preocupación que hay es la de que vayamos conduciendo y nos demos cuenta de que nos hemos saltado una señal, radar o semáforo. A veces también nos puede pasar con alguna marcar vial que no sepamos de verdad lo que significa en cuestión. Son justo esos momentos en los que aparecen las dudas sobre si habremos cometido alguna clase de infracción y nos va a tocar pagar alguna multa o si vamos a perder puntos en este sentido. Respecto a la situación de intranquilidad, lo cierto es que va a ser algo compartido por todos los conductores y que bastantes veces desconocemos el mismo significado que tienen las señales o las marcas que nos vamos a encontrar. El organismo que se encarga de informarse e instruirse en la material es la DGT. El caso es que Tráfico es la que es la encargada de que códigos de normas de circulación se respeten por todos los usuarios de las vías. No hace mucho, algunos conductores han terminado viéndose alertados por situaciones como son el que han aparecido unas marcas azules en las autovías, donde el significado se desconoce. Hablamos de una preocupación pasa de unos a otros al generar una determinada alerta.

¿Qué son las marcas azules de la carretera?

En el momento en el que estamos circulando por las carreteras españolas es habitual ver líneas de distintos colores. Lo habitual es que sean blancas. O hasta amarillas en el caso de las obras o alguna clase de alerta. Hay una serie de conductores que se han dado cuenta de que hace poco vieron líneas pintadas de distinto color. Hablamos del color azul, siendo esta una tonalidad con la que no tenemos demasiada familiaridad en dicho ámbito. Hablamos de un escenario que no se suele ver asiduamente en las autopistas de nuestro país, pero que es más normal verlo en las carreteras nacionales. Estamos ante una señal nueva por parte de la DGT, pero que carece de funcionalidad en la mejora del tráfico o la seguridad en las vías. La respuesta a todo esto es respondida por las empresas tecnológicas que se dedican al sector que trabaja este campo. Pensemos que las marcas azules en la vía no tiene nada que ver con el tráfico, lo que hacen es mostrar en donde están desplegados los cables de fibra óptica que van a dar cobertura a la zona en cuestión.

El uso de este tipo de líneas de color azul va a valer en un futuro para poder señalar en donde vamos a poder encontrar una avería de fibra óptica, así como evitar que se puedan romper estos cables tan delicados ante el paso de los ciudadanos de alguna clase de obra que se haga en el municipio.

Cuando se ven estas marcas tan raras, lo que ocurre es que bastantes personas las confunden con las que se suelen ver en las ciudades. El caso es que las mismas solo van a definir las zonas de aparcamiento y estacionamiento.

Como es lógico, este tipo de líneas no se pueden referir a este tema al encontrarse situadas en las autovías y carreteras nacionales. Como decimos, no afectan de ninguna forma al tráfico.

Todo esto hace que en el caso de que seas conductor y te encuentres algunas de las líneas pintadas en la carretera no debas preocuparte. Hablamos de una indicación que no va a ser para ti, lo será para las empresas de carácter tecnológico que trabajen con sistemas de fibra óptica para los distintos ayuntamientos.

La necesidad de clarificarlo

Nos parece que este tipo de señales quizá sería mejor que se clarificase su existencia, porque muchos conductores pueden extrañarse y pensarse que son otras cosas. Una especie de señales no identificadas que cualquier conductor puede tener dudas realmente sobre cuál es su significado.

Así que ya sabes, esperamos haber aclarado un poco más este tema que ha sido objeto de curiosidad en estos últimos días y semanas. Lo suyo sería que este tipo de señales nuevas fueran objeto de una mayor información por parte de los usuarios, pero bueno, aquí hemos querido dejártelo claro para que no tengas dudas.

Si así lo crees conveniente, no dudes de compartir el contenido que has leído con amigos, familiares o cualquiera persona que conozcas a la que le pueda ser de interés. En este tipo de casos es realmente importante despejar las dudas que pueda haber al respecto. Ya ha quedado, por lo tanto, despejado este misterio, ¿no?

En el caso de que haya más novedades respecto al tema o con otras nuevas señales, te informaremos cumplidamente al respecto.