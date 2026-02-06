Dongfeng prepara una ofensiva de producto con nuevos modelos para el mercado español. El fabricante automovilístico chino lanzará dos SUV, uno del segmento B y otro del segmento C, antes de verano con motorizaciones 100% eléctricas e híbridas enchufables. Una oferta que promete ser asequible y que permitirá a la marca ampliar sus puntos de venta en España hasta alcanzar las 35 concesiones al cierre de 2026.

Así lo ha confirmado la compañía, en conversaciones con este diario, que ha señalado que «en el primer trimestre del año, Dongfeng lanzará un modelo completamente nuevo dentro del segmento SUV B con un motor 100% eléctrico, al igual que su hermano Dongfeng BOX –único modelo de la marca que se comercializa en España–, manteniendo la filosofía de la marca de ofrecer calidad y tecnología a un precio asequible».

«Un modelo nuevo –en referencia al SUV B– al que se le sumará otro lanzamiento antes de verano, en el segundo trimestre del año, que se sitúa en el segmento del SUV C y que introduce una novedad para la marca, que es la motorización híbrida enchufable, ya que la gama de la marca es totalmente eléctrica», explican las citadas fuentes a OKDIARIO.

Dongfeng: nuevos modelos y nuevos concesionarios

Unos modelos con los que la firma china con sede en Wuhan prevé aumentar sus ventas en 2026 y para lo que ampliará sus puntos de ventas en el mercado con 12 nuevas aperturas hasta alcanzar los 35 concesionarios antes de que acabe el año. Unas cifras con las que Dongfeng prevé cubrir el 95% del mercado y estar presente en un total de 25 provincias.

Otra de las novedades es que Dongfeng ha ampliado su garantía hasta los 7 años o 300.000 kilómetros, para los clientes que adquieran un vehículo de su gama a partir de 2026, con coberturas destacadas tanto para el conjunto del vehículo como para el sistema de propulsión y la batería de alto voltaje.

Mientras, el sistema de propulsión de los modelos Dongfeng, que incluye el motor eléctrico y la batería de alta tensión, contará con una cobertura especialmente destacada. La marca ofrece una garantía de 10 años sin límite de kilometraje para estos componentes, en su apuesta por ofrecer coches tecnológicos, accesibles y fiables. Hasta la fecha, Dongfeng ha ofrecido garantías con cinco años o 100.000 kilómetros de cobertura para el conjunto del vehículo y hasta ocho años o 200.000 kilómetros de garantía específica para la batería.

Almacén de recambios

El centro logístico de Mejorada del Campo (Madrid) actúa como hub principal de recambios de Dongfeng para España y Portugal. En unas instalaciones de cerca de 1.000 metros cuadrados, se almacenan alrededor de 1.000 referencias diferentes y más de 9.000 piezas en stock, con un valor aproximado de 270.000 euros en recambios.

En este espacio se concentran los componentes de mayor rotación y los necesarios para las operaciones de mantenimiento periódico, lo que garantiza una alta disponibilidad de piezas originales, con un nivel de stock que alcanza entre el 90% y el 95% de las referencias más demandadas.

Gracias a esta estructura logística, los recambios se distribuyen a la red de servicios oficiales en la Península Ibérica e Islas Baleares en un plazo de entre 24 y 48 horas, con opción de reparto urgente en 24 horas. Asimismo, la compañía cuenta con el respaldo del almacén de Venlo (Países Bajos) para dar respuesta a picos de demanda o necesidades puntuales, en coordinación permanente con la central de China.