¿Dónde pasar la ITV sin gastar una fortuna? Las comunidades más baratas

Estamos seguros que muchos de nosotros, hemos afrontado con miedo la ITV. Una obligación que llega a afectar a los coches y donde siempre aparecen los nervios, tensión o dudas.

Lo cierto es que todo fallo que sea grave puede acabar terminando en suspenso y que no se pueda usar el coche. Aunque es un trámite que es obligatorio para todos los coches, no cuesta lo mismo en las Comunidades Autónomas.

Una competencia delegada a las CC.AA

Las competencias se delegan a las Comunidades Autónomas. Se autorizan a las empresas y establecerá una serie de tarifas con diferencias que son de hasta el 185%, como dicen Facua. Además, podemos ahorrar hasta 25 euros cuando se pase la ITV dependiendo del sitio elegido para hacerlo.

Todo esto lo podemos ver gracias a la publicación de los nuevos precios para 2024 por comunidad autónoma. En estas tarifas no se incluirá el IVA ni la tasa de la DGT por anotar el resultado de la inspección en el RGV, pro sí que van a incluir el importe a pagar de cada Comunidad Autónoma por gestión de los servicios.

Como hemos dicho antes, en muchas comunidades las tarifas se encuentran reguladas, puesto que solo van a quedar fuera de la Comunidad de Murcia y de Madrid.

En los dos casos, los precios van a depender de forma directa de las estaciones. Aquí, la respuesta sobre dónde puede salir más económicos tiene sus matices.

Turismos de gasolina

Las más baratas son Baleares, con algo más de veintiún euros y Extremadura con dieciocho euros. Si hablamos del diésel, los precios más caros son en Ceuta con cincuenta y cuatro euros y País Vasco con cincuenta y cinco euros.

Turismos de diésel

Los precios más económicos son de la misma forma, Baleares, treinta y cinco euros y Extremadura dieciocho euros, y en el lado opuesto igual, encontrándolo en Ceuta sesenta y tres euros y el País Vasco cincuenta y siete euros.

No siempre es buena idea

Algo que debemos tener en cuenta a la hora de elegir la estación es el precio. Aunque es verdad que podemos ahorrar hasta veinticinco euros, lo que nos puede generar problemas.

Pensemos que cuando se reciba una ITV desfavorable, hay que buscar un taller para realizar una reparación y volver antes para poder utilizar un coche nuevo.

De todas formas, la DGT nos recuerda que no hay que circular con un vehículo que no se pase la inspección. Si sucede que nos paren y la Inspección Técnica de Vehículos no se encuentre en regla, nos ponen una multa por valor de doscientos euros y cien euros si accedemos al descuento cuando se realiza por el pronto pago.

El resto de España

Como hemos dicho antes, las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos van a variar de forma significativa entre las distintas comunidades autónomas. De esta forma queremos mostrar la lista completa de los precios para que sea más sencilla para comparar y hacer dicha inspección.

Andalucía: Turismos no catalizados: 39,34 euros. Turismos catalizados: 43,52 euros. Turismos diésel: 48,62 euros. Turismos eléctricos: 29,11 euros.

Aragón: Turismos no catalizados: 39,73 euros. Turismos catalizados: 44,53 euros. Turismos diésel: 54,48 euros. Turismos eléctricos: 28,35 euros.

Asturias: Turismos gasolina: 40,95 euros. Turismos diésel: 40,95 euros.

Baleares: Turismos no catalizados: 21,19 euros. Turismos catalizados: 21,19 euros. Turismos diésel: 35,10 euros.

Cantabria: Turismos no catalizados: 41,81 euros. Turismos catalizados: 51,21 euros. Turismos diésel: 57,42 euros. Turismos eléctricos: 41,81 euros.

Cataluña: Turismos no catalizados: 39,58 euros. Turismos catalizados: 40,60 euros. Turismos diésel: 45,59 euros.

Castilla-La Mancha: Turismos no catalizados: 32,64 euros. Turismos catalizados: 40,89 euros. Turismos diésel: 50,66 euros.

Castilla y León: Turismos no catalizados: 38,80 €. Turismos catalizados: 47,61 euros. Turismos diésel: 56,24 euros. Turismos eléctricos: 21,49 euros.

Islas Canarias: Turismos no catalizados: 34,90 €. Turismos catalizados: 39,69 euros. Turismos diésel: 48,48 euros.

País Vasco: Turismos gasolina: 55,09 euros. Turismos diésel: 57,33 euros. Turismos eléctricos: 53,05 euros.

Extremadura: Turismos gasolina: 18,81 euros. Turismos diésel: 18,81 euros. Turismos eléctricos: 18,81 euros.

Galicia: Turismos no catalizados: 34,54 euros. Turismos catalizados: 39,19 euros. Turismos diésel: 46,75 euros. Turismos eléctricos: 34,54 euros.

Navarra: Turismos gasolina: 41,09 euros. Turismos diésel: 45,32 euros. Turismos eléctricos: 39,88 euros.

La Rioja: Turismos gasolina: 35,43 euros. Turismos diésel: 44,76 euros.

Valencia: Turismos no catalizados: 34,49 €. Turismos catalizados: 44,23 euros. Turismos diésel: 48,31 euros. Turismos eléctricos: 34,49 euros.

Ceuta: Turismos no catalizados: 40,39 euros. Turismos catalizados: 54,32 euros. Turismos diésel: 63,66 euros.

Melilla: Turismos no catalizados: 32 euros. Turismos catalizados: 40 euros. Turismos diésel: 40 euros.

Deseamos que toda esta información te valga para tener más claro las tarifas. Esto puede ser de gran utilidad, si vives en zonas que tengan el límite de otra Comunidad Autónoma al lado. Así que ya sabes, toma nota a este respecto.