La DGT te persigue: te va a caer una buena multa por hacer esto cuando conduces

La DGT tiene en la actualidad desplegados en la totalidad de carreteras de España muchos radares para el control de que no se excedan los límites de velocidad.

Las infracciones se van a pagar caro, con unas multas DGTde 100 euros o incluso más, todo ello dependiendo de los kilómetros por hora de más.

Existen conductores que buscan la manera de poder evitar las multas DGT y que recurren a una serie de trucos. El caso es que a la hora de la verdad ninguno va a funcionar y van a tener una serie de multas DGT extra.

Son bastantes las leyendas y los mitos urbanos que van a circular por la red de redes y el boca a boca sobre las formas más ingeniosas para que se engañe a los radares.

Podemos hablar de echarla laca a la matrícula, ponerle un CD, pegatinas especiales o que se doble la placa.

La verdad es que en la DGT han controlado toda esta clase de trucos y que el objetivo que tienen es el evitar el que se pueda identificar bien al vehículo infractor. Vamos a ver los trucos que no funcionan y la multa que te puede caer en el caso de que te pillen intentando ponerles en práctica.

La cobertura de la matrícula para deslumbrar es inútil ante los radares

De las ideas que suelen ser las más repetidas es que si se laca la matrícula o se cubre de forma parcial, será posible que el flash no se va a distinguir bien, por lo que así se puede evitar la multa.

Existen personas que doblando la plaza o utilizando un sistema para la ocultación mediante un botón.

El caso es que lejos de impedir el que se identifique el vehículo, todo esto hace que sea lo contrario al resaltar más la plaza.

Por todo ello es algo que es ineficaz contra los radares, además de que acarree, una sanción que puede ser de 200 euros, por ocultar de los elementos de identificación del coche.

Atar un pañuelo tampoco va a funcionar

Es parecido al anterior, este truco que es el usado por algunos motoristas de poner un pañuelo o prenda que con el viento pueda tapar de forma parcial la matrícula.

Se pretende que cuando el radar vaya a disparar no se vea completa. Todo esto hace que no se impida la identificación ni se evite la multa correspondiente. Vamos a contaros otros trucos que no funcionan contra los propios radares de la DGT.

El Doble Flash Es Caro Y Solo Sirve A Veces

Estamos ante una modalidad de mayor sofisticación que va a llegar desde Estados Unidos. Todo ello va a consistir en la instalación de dos flashes junto a la misma matrícula que se activarán a la vez que el propio radar.

Así lo que se busca es deslumbrar la foto y que no se vaya a distinguir la identificación.

La DGT ha podido informar que este tipo de trucos terminan costando sobre 200 euros y ni aun así, funcionan bien. Pensemos que no valen contra los radares de tramo o el famoso helicóptero Pegasus.

Por otra parte, debemos pensar que esta clase de truco se pena con una sanción o multa que ascenderá a 200 euros o más.

El famoso truco del CD no engaña tampoco a los radares

Otra de las ideas que son más extendidas es poder colocar un CD pegado a la matrícula, todo ello con la intención de que vaya a reflejar el flash y que deslumbre la foto del radar.

Todo ello tampoco evitará que se pueda identificar de forma correcta la placa de la imagen.

De esta forma, es posible que sea bastante caro el intentarlo. Pensemos que habrá también una serie de pegatinas que se han diseñado para distraer a los radares que tiene la Dirección General De Tráfico.

Son colocados en la matrícula de tal manera que taparán una parte para que no se lean bien cuando haya algún tipo de destello.

Hay que ser consciente de que los radares actuales no cuentan con problema alguno en captar la información de forma correcta. El que se lleve la identificación manipulada así, es castigado con una alta multa.

Poner una Funda también está castigado

Existen personas que lo que hacen es recurrir a las fundas para las matrículas. Las de mayor sofisticación tienen incorporado un sistema de doble flash para interferir con el radar. Además de que no es efectivo, tiene una sanción de 200 euros.

El truco de los sprays anti-radares, lo que hacen es crear una capa invisible sobre la matrícula que impedirá que los radares la fotografíen de forma correcta.

No se ha demostrado la efectividad, puesto que estos sprays no han funcionado contra los radares en otros países. De todas formas, el uso para utilizarlos tiene fuertes sanciones económicas por parte de la DGT.