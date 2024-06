La DGT lo explica: podrás ahorrar un dineral si tienes coche y no lo usas

En nuestro país, como dicen en la DGT en su Anuario de Estadísticas, hay más de veinticinco millones de coches. El caso es que no todos los vehículos están funcionando de manera constante, puesto que bastantes de ellos están inactivos durante un dilatado periodo de tiempo.

Pere Navarro, en su papel de líder de la Dirección General de Tráfico, dispone de varios soluciones de cara a que se reduzcan los distintos gastos que se asocian a los vehículos que no tienen actividad.

La medida permite que se ahorre dinero a los variados ciudadanos que tengan un vehículo y no le dé un uso de forma constante a este.

Es fundamental pensar que nuestros amigos de cuatro ruedas no solo van a generar gasto en carburante o en reparaciones, también van a afrontar otra serie de costos, caso de los impuestos y seguros del coche.

¿Cómo se ahorra?

La manera más veloz y fácil de poder ahorrar y así evitar que haya un pago de impuestos es que se dé de baja temporal al coche en la DGT.

El organismo va a recomendar dicha opción en el caso de que el coche se encuentre parado y guardado, en especial en una propiedad privada y no va a circular por la vía pública.

Esto es necesario tenerlo claro, puesto que realmente es de gran utilidad para poder ahorrar de manera conveniente, sin duda.

¿De qué forma se da de baja a nuestro vehículo?

Este trámite es posible realizarlo de dos maneras, o presencial o en línea. En el caso de hacerlo por esta última, es posible hacerlo mediante la plataforma de la DGT y no vas a precisar solo de tu identificación para completar los datos y pagar la tasa de 8,67 euros.

Lo que debemos tener claro es que la baja temporal se ha pensado para los coches que se encuentran de baja por un tiempo más o menos prolongado, pero que en el futuro es posible que se abra a la posibilidad de verlos de nuevo para circular por las distintas calzadas de España.

Habitualmente, la baja dura un año, pero sí que es cierto que se puede solicitar una prórroga anual de manera indefinida. En este periodo, el coche no podrá funcionar de ninguna manera.

¿Cuáles son los pasos que hay que dar para pedir la baja?

Se accede en la web de la DGT

Identificación: se ingresa con el certificado digital, DNIe o mediante Cl@ve

Completar el formulario completo con los datos de la persona y el coche

Pago de la tasa de 8,67 euros

Documentación extra: si se produce robo o pérdida de documentación, hay que presentar la declaración responsable y se explica la situación.

¿Qué beneficios hay?

Se ahorra dinero en el pago del impuesto de circulación cada año.

No es preciso el mantenimiento del seguro del vehículo mientras esté de baja temporal y que se guarde en una propiedad privada (es de gran importancia cumplir dicho punto).

No vas a precisar pasar la ITV en este periodo.

La razón por la que la DGT puede dar de baja una serie de coches

En Tráfico implementaron una serie de medidas para la reducción de la cantidad de vehículos que tienen ya bastantes años. Una de las más sonadas fue la restricción de algunos vehículos en algunas zonas de la ciudad, a las que solo se va a poder acceder cuando se lleva una etiqueta informativa medioambiental.

Otra medida interesante es la de dar de baja algunos coches sin avisar ni autorizar a sus conductores. La misma quedó recogida en el Real Decreto 265/2021.

El artículo 35.5 de dicho texto de carácter legal dice que “en el caso de que la Jefatura de Tráfico acuerde la baja definitiva de oficio, mediante la oportuna resolución, por existir la presunción de que el vehículo no existe o no circula al no haberse cumplido las exigencias en materia de inspección ITV obligatoria y de segur de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en los últimos 10 años”.

El caso es que todo esto no debe ser motivo de una gran alarma, puesto que si luego se cumplen de nuevo las condiciones para circular, el coche puede terminar volviendo a hacerlo sin problema alguno.

La DGT va a dar de baja a los coches que no tengan seguro obligatorio contratado ni que hayan pasado la ITV en la última década. De la misma forma cambiarán las bajas temporales, limitándose a solo un año par dicha situación a nivel legal.

Cuando se desee una prórroga, el conductor la tiene que pedir en el plazo indicado. En el caso de no hacerlo, el coche va a pasar a encontrarse activo, por lo que va a tener que pasar la ITV, teniendo contratado un seguro y poder cumplir con las tasas de circulación que imponga cada ayuntamiento en cuestión.