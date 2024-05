¿Puedo ir a la playa en un coche eléctrico sin necesidad de parar?

La compra de un coche es la segunda decisión más importante en la vida de un consumidor. Antes de decantarse por un modelo, un motor o, incluso un color, surgen muchas dudas que se han visto incrementadas por la llegada de los vehículos 100% eléctricos y su transición para poner fin a la combustión. ¿Puedo utilizar mi coche para viajar largas distancias sin parar? ¿Ahorro dinero comprándome eléctrico? ¿Hay puntos de carga suficiente en la carretera? ¿Cuánto tardo en cargar mi vehículo? ¿La batería tiene garantía?

Preguntas que se han convertido en mitos y que han provocado que este tipo de motorizaciones no terminen de despegar en el mercado español y registren tan sólo un 5% de cuota en el mercado total. Para responder estas preguntas y eliminar los mitos, OKDIARIO ha hecho la prueba de conducir un coche eléctrico desde Madrid hasta Valencia, uno de los trayectos más habituales en la temporada estival para disfrutar de unos días de playa.

El coche elegido para este recorrido ha sido el Peugeot E-3008, un SUV fastback con una autonomía de 525 kilómetros y un motor de 210 CV (157 kW) capaz de cargar en tan sólo 30 minutos gracias a la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis, que lleva a la marca al siguiente nivel. Esta innovadora plataforma ha sido diseñada para ofrecer las mejores prestaciones de su categoría en los criterios más importantes para los clientes: autonomía, tiempo de recarga, placer de conducción, prestaciones, eficiencia y servicios conectados.

A la playa en un coche eléctrico

El recorrido comenzó en Madrid con una autonomía de 525 kilómetros y con la carga prácticamente al 100%. Al introducir el destino en el navegador, el sistema de conectividad es capaz de calcular con que carga vas a llegar a destino, en este caso Valencia, y la disponibilidad de puntos de carga en la carretera para poder planificar el viaje. Un aspecto fundamental a la hora de hacer viajes de larga distancia con este tipo de motorizaciones.

No obstante, nuestro objetivo no era otro que llegar sin necesidad de cargar, ya que el último modelo de la firma del león otorga autonomía suficiente como para hacer el viaje sin tener que enchufar el coche, ya que la distancia del viaje, entre Madrid y Valencia, no superaba los 400 kilómetros.

Con el control crucero activado a 110 km/h para no superar los límites de velocidad y evitar que el consumo del coche se dispare -al igual que los motores térmicos estos gastan más en relación con lo profunda que sea la pisada del acelerador-, el E-3008 llegó a destino con la batería al 20% y 61 kilómetros de autonomía disponibles. Una cifra que se traducen en un consumo de tan sólo 15 kWh al registrar una velocidad media en el trayecto de 95 km/h.

Unas cifras que reflejan que con un coche eléctrico de gran autonomía es posible viajar sin preocupaciones y de forma eficiente, tanto para el bolsillo de los consumidores como para el medio ambiente. La conducción la realizamos durante todo el trayecto en modo Eco, que proporciona una conducción más suave y un menor consumo de energía mediante un ajuste específico del pedal del acelerador, aunque el conductor también puede disfrutar del modo normal, sport o 4WD.

Peugeot E-3008

El Peugeot E-3008 es la joya de la corona del fabricante automovilístico francés. Este SUV del segmento C es un superventas que ha seducido a más de 1.320.000 clientes en 130 países durante los últimos 7 años, que ahora cuenta con un diseño renovado y monta motorizaciones más eficientes.

Está disponible con un motor 100% eléctrico de 210 CV (157 kW) y 525 kilómetros de autonomía, otro de 320 CV (240 kW) con autonomía de 525 kilómetros y otro de 230 CV (170 kW) con hasta 700 kilómetros de electricidad disponible, a los que en los próximos meses habrá que sumar las motorizaciones híbridas. Unas cifras perfectas para llegar con un coche eléctrico a la playa sin problemas.

Respecto a la recarga, este modelo admite una potencia de hasta 160 kW, lo que permite recargar la batería de autonomía estándar del E-3008 del 20% al 80% en 30 minutos para la versión de autonomía estándar, y en menos de 30 minutos para la versión de gran autonomía. Además, cuenta con la función de carga bidireccional, que permite alimentar un dispositivo eléctrico a través de la batería del coche.

Con 4,54 metros de longitud, 1,89 metros de anchura, 1,64 metros de altura, el diseño del último lanzamiento de la firma gala destaca por su frontal con la icónica firma luminosa de tres garras, la silueta aerodinámica y las llantas de hasta 20 pulgadas de estética técnica y geométrica.