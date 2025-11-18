Detector de fatiga para el coche: qué es y cómo funciona
Descubre qué es el detector de fatiga de un coche
La fatiga en los conductores suele aparecer cuando llevamos muchas horas al volante y poco a poco el rendimiento, los reflejos y la atención disminuyen considerablemente, a la vez que el riesgo de accidente aumenta por la falta de atención en la carretera. Por ello, y para evitar esta preocupante situación, existen elementos, como, por ejemplo, el detector de fatiga o somnolencia que nos alertarán de los posibles riesgos. A continuación, os detallaremos para qué sirven estos utensilios y qué funciones tienen.
Qué es el detector de fatiga y somnolencia
Tal y como hemos recalcado líneas atrás, el detector de fatiga y somnolencia es como una especie de sistema diseñado íntegramente para identificar señales de cansancio en una persona, sobre todo en conductores de trailers o camiones. ¿Cómo es su funcionamiento? Pues bien, utiliza distintos métodos para identificar estos problemas, como, por ejemplo, analizar los movimientos de los ojos de los conductores, la frecuencia del parpadeo, la postura corporal al volante o los diferentes patrones de comportamiento del mismo. Esto ayudará al sistema a reconocer si se disminuye o no la atención y si se presentan por supuesto indicios de sueño. Al detectar estos signos, este elemento emitirá diferentes alertas para prevenir accidentes de tráfico y ayudará a las personas para que recuperen su estado óptimo al volante.
