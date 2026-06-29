Daniel Pérez, CEO de Zunder: «El reto ya no es instalar cargadores para coches eléctricos, sino gestionarlos bien»

Tras consolidarse como uno de los principales operadores de carga ultrarrápida del sur de Europa, Zunder abre una nueva etapa con el lanzamiento de KAWAT, su plataforma tecnológica para gestionar redes de recarga de terceros. Después de casi una década desarrollando y operando su propia infraestructura, la compañía da el salto de operador a proveedor tecnológico con una propuesta que integra software, experiencia de usuario, facturación, atención 24/7 y servicios de roaming.

OKDIARIO entrevista a Daniel Pérez, CEO de Zunder, para conocer cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector en pleno aumento de la electrificación.

Pregunta: ¿Por qué habéis tomado la decisión de exportar vuestra tecnología de gestión de redes de carga a terceros?

Respuesta: Llevamos casi una década operando nuestra propia red de carga ultrarrápida. En ese tiempo hemos construido tecnología, la hemos probado en condiciones reales, hemos cometido errores y los hemos corregido. En algún momento nos dimos cuenta de que lo que habíamos desarrollado tenía valor mucho más allá de nuestra propia operación. No solo como software, sino como solución completa: tecnología, experiencia de cliente, atención 24/7, facturación y roaming. Y eso es exactamente lo que lanzamos con KAWAT.

P: ¿Qué problema del mercado detectasteis que no estaban resolviendo otras plataformas?

R: Hay una brecha importante. Existen soluciones muy buenas de hardware, fabricantes de cargadores que hacen un trabajo excelente y también hay plataformas de software que gestionan puntos de carga. Pero cuando una empresa o una institución quiere montar una operación real —con experiencia de usuario, con facturación automatizada, con atención al cliente, con roaming internacional— tiene que ir a varios proveedores distintos e intentar integrarlos. Eso es caro, complejo y lento. KAWAT resuelve eso en un único entorno. Hasta ahora el sector ha evolucionado con actores muy especializados. Nuestra visión es que el mercado va hacia modelos mucho más integrados.

P: ¿Qué significa para Zunder pasar de ser solo operador de carga a proveedor tecnológico?

R: No pasamos de ser solo una cosa a otra. Zunder nace como una plataforma de software antes de darnos cuenta de que, la necesidad real, primero recaía en desplegar puntos de carga para después poder gestionarlos. Seguimos siendo uno de los operadores de referencia en el sur de Europa y eso no cambia. Lo que hacemos es ampliar nuestro modelo. Ahora también somos el operador tecnológico que permite a otros construir sus propias operaciones, es una evolución natural. La tecnología que desarrollamos para nosotros mismos es la que ponemos al servicio del mercado a través de KAWAT. Y eso también refleja nuestra ambición europea: queremos ofrecer una solución completa alrededor de toda la cadena de valor de la electromovilidad.

P: ¿Crees que el gran reto del sector ya no es instalar cargadores sino gestionarlos bien?

R: La movilidad eléctrica está entrando en una nueva fase. Durante años el foco estuvo en el despliegue, en poner cargadores, y ese trabajo sigue siendo imprescindible: Europa va a tener que multiplicar por tres su infraestructura de carga pública en los próximos años. Pero junto a ese crecimiento viene el reto más difícil: operar esas redes de forma eficiente, integrarlas, hacerlas rentables y ofrecer una experiencia homogénea al usuario en distintos mercados. Si no resolvemos la capa de gestión en paralelo, ese crecimiento será mucho más difícil de lo que debería. El despliegue y la gestión tienen que avanzar a la vez.

P: ¿Qué tipo de cliente está mostrando más interés ahora mismo?

R: Hay dos perfiles muy activos. Por un lado, administraciones públicas: ayuntamientos y diputaciones que tienen infraestructura o la están desplegando y necesitan gestionarla de forma profesional. Por otro, empresas con flotas que están acelerando la electrificación y necesitan soluciones eficientes de gestión de carga. También vemos un interés creciente de operadores de movilidad y de energía que quieren entrar en este mercado y buscan un partner tecnológico que ya tenga todo construido y probado.

P: Ya operáis en seis países y con más de 250 clientes. ¿Cuál es vuestro próximo objetivo internacional?

R: Europa central y norte es donde vemos más oportunidades a corto plazo. Mercados como España con Moeve, Francia, con SDEM50, o Suiza, con el Aeropuerto de Ginebra, nos dan una base sólida desde la que seguir creciendo. La movilidad funciona en clave paneuropea y la infraestructura tiene que evolucionar en esa misma dirección. Necesitamos operadores capaces de trabajar en múltiples mercados, adaptarse a distintos modelos regulatorios y ofrecer roaming real entre redes. Eso es precisamente lo que estamos construyendo.

P: ¿Qué importancia tiene la experiencia de usuario en la adopción del vehículo eléctrico?

R: Es fundamental, y es uno de los grandes retos que todavía tiene el sector. Un usuario que tiene una mala experiencia cargando —que no sabe si el cargador va a funcionar, que tiene que descargarse tres aplicaciones distintas o que no entiende la factura que recibe— es un usuario que va a frenar la recomendación del vehículo eléctrico. La tecnología tiene que estar al servicio de una experiencia clara, transparente y confiable. Eso es lo que hemos construido para nosotros durante años y lo que ofrecemos ahora a través de KAWAT.

P: ¿Cuál es hoy el principal motivo de frustración para un conductor eléctrico?

R: La fragmentación y la falta de transparencia. Tener que manejar múltiples aplicaciones y contratos distintos para acceder a diferentes redes, no poder usar el roaming de forma fluida, no conocer el precio antes de iniciar una carga, no recibir una factura comprensible. A eso se suma que la fiabilidad de la infraestructura en general sigue siendo desigual en muchos mercados, y eso erosiona la confianza en el vehículo eléctrico como opción real. Todos esos problemas tienen solución tecnológica. Ese es exactamente el trabajo que hacemos desde Zunder, y la razón por la que existe KAWAT.