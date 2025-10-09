El Consejo de Administración de Seat y Cupra ha nombrado a Markus Haupt como nuevo Chief Executive Officer de las marcas con efecto inmediato. Haupt ha ocupado el cargo de CEO interino desde el 1 de abril y ahora, con el apoyo total del Comité Ejecutivo de la compañía, tras la salida de Wayne Griffiths.

«Markus aporta más de dos décadas de experiencia en múltiples marcas y países dentro del Grupo. Su profundo conocimiento en producción, logística y planificación estratégica lo convierte en el líder ideal para impulsar la estrategia de electrificación de la compañía y el crecimiento continuo de Cupra. Tras liderar con éxito la transformación de las instalaciones en preparación para el lanzamiento de la familia de coches eléctricos urbanos, está perfectamente preparado para definir el futuro de ambas marcas», ha declarado Thomas Schäfer, presidente del Consejo de Administración de Seat y Cupra.

Markus Haupt, nuevo CEO de Seat y Cupra

Markus Haupt toma el mando en un momento crucial en el que la compañía acelera su electrificación. Desde que se incorporó como vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística en 2022, Haupt ha liderado una profunda transformación que incluye una inversión de 3.000 millones de euros para electrificar la planta de Martorell. Guiada por su visión y experiencia, la compañía ha liderado el innovador proyecto de la familia de coches eléctricos urbanos en el grupo de marcas Core, que está formado por cuatro modelos de tres marcas distintas que se producirán en dos fábricas. Esta iniciativa tiene como objetivo democratizar la electromovilidad, con el esperado Cupra Raval, el primer modelo que saldrá de la línea de producción y que se presentará a nivel mundial en marzo de 2026, para marcar el comienzo de una nueva era de movilidad eléctrica urbana.

«Mi pasión por los coches comenzó desde muy pequeño y ha marcado mi carrera; desde mis inicios trabajando en prototipos en el Grupo Volkswagen hasta liderar Seat y Cupra como CEO. Es un privilegio dirigir la compañía durante su transformación más importante, que incluye el lanzamiento de modelos revolucionarios como el Cupra Raval y nuestra transición hacia la electrificación. Junto al Comité Ejecutivo y nuestros equipos, estoy convencido de que escribiremos un nuevo capítulo de crecimiento en la historia de la compañía,” ha afirmado Markus Haupt, tras su nombramiento.

Un impulsor del cambio con profundas raíces en el Grupo Volkswagen

Con más de 20 años de experiencia en el Grupo Volkswagen, Markus Haupt ha ocupado cargos de liderazgo en múltiples marcas y países. Tras estudiar y graduarse en Barcelona, comenzó su carrera en 2001 en SEAT y creció rápidamente, desempeñando un papel clave en el lanzamiento del Audi Q3 en la planta de Martorell. Posteriormente, dirigió importantes proyectos de producción, como la plataforma A0 del Grupo Volkswagen en Wolfsburg y el lanzamiento del T-Roc en Palmela, contribuyendo activamente a la transición del Grupo hacia la movilidad eléctrica.

Apasionado de las carreras, Haupt es alemán con ascendencia española, y tiene profundos vínculos personales y profesionales con España. Anteriormente fue presidente de Volkswagen Navarra y director general de la planta de Landaben (Pamplona), donde introdujo con éxito un tercer modelo por primera vez en la historia de la fábrica, antes de regresar a Barcelona en 2022.

Preparando la compañía para el éxito

La compañía sigue enfocándose en uno de sus pilares estratégicos clave, el crecimiento de Cupra, que cuenta con una gama completa de siete modelos y una base de seguidores a nivel global en constante expansión. La marca ya ha vendido más de 950.000 vehículos en todo el mundo y está en camino de alcanzar el millón de entregas en las próximas semanas. Como CEO, Haupt lidera la compañía en un momento en el que las ventas continúan creciendo. Las ventas de Seat S.A crecieron en los primeros ocho meses de 2025, impulsadas por el éxito de Cupra. La marca sigue rompiendo barreras y, entre enero y agosto de 2025, Cupra entregó 216.000 vehículos, lo que supone un aumento del 36 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este impulso se produce en un escenario complejo en la industria. «Vendrán desafíos, pero estoy seguro de que, con una visión compartida, un compromiso firme con la transformación y un equipo unido avanzando hacia la misma dirección, tendremos éxito. Estamos viviendo una etapa de cambios emocionantes en nuestra transición hacia la electrificación. Este es un futuro en el que siempre he creído y por el que trabajaremos más que nunca para hacerlo realidad», ha declarado Haupt.