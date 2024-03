Conducir de esta forma hará que acabes en la cárcel

Cuando conducimos nuestro coche debemos tener en mente una serie de directrices para viajar seguros y que no acabemos siendo un peligro en la carretera. Entre las más importantes haber descansado mucho, no conducir bajos los efectos de las drogas o el alcohol y respetar las señales de la vía.

El caso es que bastantes conductores no tienen suficiente conciencia con la seguridad y lo que hacen es guiarse solo por las multas que les puedan llegar a poner.

Si solo te preocupan las sanciones que te pueden poner al conducir, vamos a darte cuatro formas para conducir, que como dicen desde la International Drivers Association, pueden llevarte a la cárcel.

Vamos con ellos.

1. Conducir rápido

La velocidad es de los problemas de mayor importancia con que cuentan los conductores de nuestro país en las carreteras. Pensemos que, a pesar de las distintas campañas que ha hecho la DGT para no ir rápido al volante o los muchos radares que pueda haber en todo el país, son bastantes las personas que van a mayor velocidad que la que permite la vía.

Uno de los principales motivos de accidente es la velocidad, puesto que como dicen en 2020 desde el Foro Internacional de Transporte, la velocidad llegó a contribuir al 9% de los accidentes que tienen heridos y al 25% de lso accidentes mortales en España.

Por otra parte, si hablamos de sanciones, las interacciones pueden terminar con cargos criminales, multas altas e incluso hasta seis meses de cárcel. Algo que debemos tener claro es que no debemos poner en riesgo la vida y la de otras personas por llegar con antelación al destino, por lo que es necesario conducir con sumo cuidado.

2. Conducir lentamente

Es lo contrario, pues ir lento también puede ser objeto de multa, aunque todavía haya personas que no se lo crean. No te confundas, puesto que no hablamos de las personas que por ciudad va un poco más despacio cuando buscan un hueco para poder aparcar o por no tener confianza en la conducción.

Estamos hablando de aquellos conductores que en las carreteras donde se requiere alta velocidad, van muy por debajo de la velocidad mínima permitida, de tal forma que puedan causar retenciones o accidentes.

Los que en ciudad también quieran seguir este tipo de conducta y quieran poner en serio peligro a los otros conductores, deben saber que también puede ser la misma.

3. Música al volante

A todo el mundo le encanta conducir mientras escucha música, la radio o una conversación interesante. El caso es que el entusiasmo que pueda producir la música que escuches o las alteraciones que aparezcan en las discusiones deberán ser menores cuando te encuentres al volante.

Toda música que esté sonando tan alta que pueda terminar distrayendo al conductor o suponer una molestia a otros en la carretera, puede acabar siendo objeto de sanción por la ley si los Agentes de Tráfico piensan que sea necesario.

No olvides que el utilizar auriculares es algo que está completamente prohibido.

4. Comer mientras conduces

Otro caso en el que es posible que te puedan multar es si comes mientras conduces. A veces es posible que nos cueste el poder admitirlo, pero todo el mundo, en ocasiones, le ha dado un trago a una botella de agua al conducir o han comido un par de patatas de la bolsa que tenía el copiloto en la mano.

El caso es que este tipo de actitudes pueden terminar por ser bastante peligrosas, en especial cuando se habla de comidas de mayor contundencia en las que las manos se encuentren totalmente ocupadas.

Si los Agentes de la Autoridad piensan que comer al conducir tiene como efecto, el que prestes menos atención a la conducción, es posible que te multen y que te quiten hasta la cifra de seis puntos del carnet de conducir.

Piensa que mientras estás comiendo o bebiendo es posible que quites la vista de la carretera, lo que puede ser bastante peligroso y hacer que pierdas el control.

La necesidad de cumplir las normas

Cuando hablamos de lo positivo que es el cumplimiento de la norma no lo hacemos solo por el hecho de evitar las normas, lo hacemos por lo bueno que es cuidar la seguridad vial y no tener que estar pensando en que nos puede caer una multa.

Muchas veces tenemos comportamientos que puede parecer que no son peligrosos, pero que al conducir terminan siendo bastante complicados de llevar a cabo.

Así que ya sabes si deseas no tener problemas al conducir, lo mejor es cumplir con máxima escrupulosidad las normas, puesto que no tendrás que estar pensando en las consecuencias de no observarlas.

Todos los años se producen cientos de accidentes por conducir de forma incorrecta y dejarnos llevar por pecados fácilmente evitables, como escuchar música o comer mientras conducimos. Merece la pena no caer en ellos, ¿no?