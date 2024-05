Comprueba siempre que has cerrado bien tu coche: la Policía avisa de la nueva técnica para robar coches

A nivel tecnológico, lo cierto es que los grandes avances que se han ido consiguiendo en todos los ámbitos en lo laboral, además de la aplicación en distintos productos u objetos, han sido realmente importantes para el desarrollo o la fabricación de toda clase de vehículos.

El cierre de los automóviles no va a necesitar de la llave del mando, que precisa después de intentar abrir del tirador para poder comprobar que se cierra bien el coche.

En la actualidad, solo hay que apretar el botón de cierre centralizado para poder cerrar la totalidad de las puertas. El caso es que la Policía lo que dice a los conductores es que hagan este gesto para así poder evitar los robos.

Explicación

En la Policía Nacional han querido tratar este tema mediante un vídeo en la cuenta de TikTok en el cual decían que muchas veces los ladrones optan por usar los inhibidores de cara a que no se llegue a cerrar el automóvil, y en cuanto te alejes optar por robar lo que haya dentro.

Se debe comprobar que el coche quede cerrado antes de que se abandone, como reiteró una agente. El vídeo se viralizó en unos pocos días, con bastantes días, con muchos usuarios de tal forma que agradezcan la labor a nivel informativo de la Guardia Civil.

Conociendo más sobre el tema…

Como dice el Ministerio de Asuntos Económicos, los inhibidores de frecuencia, pueden terminar afectando al funcionamiento de los servicios críticos para la misma ciudadanía, caso de la comunicación de las ambulancias, bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad, las torres de control en aeropuertos y puertos, así como las llamadas que se realicen por móviles de emergencia.

En el caso del Gobierno, no debemos olvidar que con el artículo 106.9 de la Ley de 28 de junio de 11/2022, quedan tipificadas como una infracción bastante grave el que se importe, comercialice, la publicidad, así como la cesión de manera gratuita u onerosa, así como la instalación, la tendencia y el uso de cualquier equipo o la puesta en servicio.

Recomendaciones

En el caso de los asaltantes, tienen una serie de métodos que son bastante más rudimentarios para así saber si estamos o no en nuestro propio hogar.

Debemos de dejar apartadas una serie de herramientas, caso del famoso «topolino» al que recurren los cacos como una técnica en la que se colocan los hilos de pegamento o plástico entre el marco y la puerta.

Por todo ello, lo que han hecho las autoridades es argumentar que si nos encontramos con todo esto, no es necesario tocar nada. En lugar de esto, se debe llamar al 091 para poder alertar de lo que suceda. Todo esto debemos tener especial cuidado cuando llega el verano.

Tips para evitar el que te roben el coche

Vamos con algunos útiles consejos a este respecto:

No aparcar el coche en lugares que estén poco transitados e iluminados

Los ladrones buscan la tranquilidad. Cuando aparques en un descampado, le das el escenario ideal para que actúen como quieran. Por lo tanto, busca que el coche no sea el único en la calle.

Aparcar en línea puede tener más seguridad

Es más fácil estacionar en línea que si se hace de forma perpendicular y bastante más que en batería. En línea, un coche detrás de otro donde los malos van a ser más visibles ante la mirada de la Policía cuando realice su labor, puesto que estos tendrán más ángulo de visionado y no quedarán ocultos por los vehículos.

Usa tu plaza de garaje si lo tienes

El garaje no solo representa una barrera física que se debe vencer, también tu coche va a estar menos expuesto a las miradas que no se desean, que pueden terminar en un robo que no se planifique.

Te vas a encontrar bastante más protegido del tiempo. No vas a mojarte en un día de lluvia ni helado en invierno o con sofocos en verano.

Tú tienes el mando, no lo olvides

No debes dejar el mando en el mando del garaje. Cuando vives en un chalet, el propio mando del garaje es la entrada directa de la vivienda y cuando te lo roben, los ladrones acamparán a sus anchas el tiempo que precisen. No solo van a tener tiempo para el robo del coche, también para cualquier otro objeto que sea valioso.

Grabación de la matrícula de tu coche en los cristales

Estamos ante una medida que es de carácter disuasorio, no siendo definitiva en el caso de que el objeto del robo sea la venta de piezas o por el alunizaje, pero puede ser incómodo cuando se quiera robar para vender dicho coche.

Es bastante económica, puesto que por unos 30 euros y dicho precio pueden realizar el trabajo en parabrisas, cuatro ventanillas y luneta trasera.