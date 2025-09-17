Cómo cambiar la pila del mando del coche

Seguramente, en ciertas ocasiones, al intentar abrir el vehículo para iniciar la marcha, nos hemos percatado que el mando en cuestión no funcionaba. Ante esta situación, nos podríamos imaginar hasta dos escenarios: el primero, que el aparato electrónico haya sufrido una avería interna y posiblemente habrá que cambiarlo por uno nuevo; o en el segundo caso, que se haya quedado sin pilas, que suele ser la más frecuente. Por ello, a continuación os vamos a detallar cómo cambiar la pila del mando el coche de forma rápida y efectiva para poder utilizar en perfectas condiciones el ‘cacharro’ electrónico del vehículo.

Cómo se cambia la pila del mando del coche

En condiciones normales, sustituir la pila del mando del coche suele ser bastante sencillo, pero que se puede complicar si no se conocen los métodos y los pasos a seguir. También hay que tener en cuenta que podría variar según el modelo y la marca del coche y de la llave en cuestión. Para empezar, previamente debemos de conseguir una pila totalmente nueva, y un destornillador que se ajuste al modelo del mando. A partir de ahí, podremos arrancar con los pasos para sustituir el elemento.

En primer lugar, debemos de identificar el tipo de mando que tenemos en nuestras manos, es decir, si es tradicional con botones o una llave tipo inteligente. A partir de ahí, buscaremos la ranura del mismo e introduciremos el destornillador o una moneda para abrirlo. Una vez hayamos abierto el elemento, debemos observar muy bien en qué posición está puesta la pila para colocar su sustituta de la misma manera. Nos aseguraremos de que esté completamente encajada y no quede suelta y además verificaremos que el polo positivo está colocado correctamente, sobre todo para poder recuperar la función del mando.

Luego, cerraremos el mando de la misma forma que lo hemos abierto, presionaremos hasta que encaje y apretaremos los tornillos para evitar que se suelte en el futuro. Por último, probaremos el mando presionando cada uno de los botones. Si vuelve a funcionar, habríamos finalizado el proceso; pero si no responde cómo debería es aconsejable volver a inspeccionar si la nueva pila está bien colocada o defectuosa.

⚠️#AVISO‼️ La @DGTes no está enviando correos ni SMS para notificar multas de #Tráfico. #NoPiques, los mensajes informan a las víctimas de una multa pendiente de pago para que pulsen un enlace que redirige a una web fraudulenta y abonen la deuda. Es #pishing/#smishing👇… pic.twitter.com/ygh4UCCkCY — Guardia Civil (@guardiacivil) September 17, 2025

Dónde puedo cambiar la pila del coche

Existen diferentes opciones para cambiar la pila del mando del coche. Desde OkDiario aconsejamos que la cambiemos nosotros mismos. ¿Por qué? Pues bien, porque es el método más fácil, rápido y efectivo. Siguiendo los anteriores pasos, en teoría, no deberías tener problema para recuperar el mando.

No obstante, si confías en la ayuda de un profesional, sería recomendable acudir hasta un taller mecánico o concesionario oficial para realizar la sustitución. Eso sí, será más caro. También podrás visitar cualquier tienda de llaves o duplicado de mandos, donde suelen cambiar la pila por muy poco dinero y, a veces, es incluso más rápido que un taller mecánico. Por último, citaremos a las grandes empresas o superficies, como, por ejemplo, Carrefour o Norauto, que ofrecen un servicio inmediato y efectivo.

Cuánto cuesta cambiarla

Tal y como hemos comentado líneas atrás, cambiar la pila del mando del coche te puede salir o muy caro o muy económico, dependiendo de cómo lo hagas. Si lo haces en casa, el coste rondaría aproximadamente los 3-4 euros, es decir, el precio de la pila. Si lo llevas a un concesionario o tienda especializada, la cifra se incrementaría entre los 10 o 40 euros, según el modelo del coche y la tecnología del aparato en cuestión.

#TestDGT Los conductores, ¿están obligados a realizar las pruebas de alcoholemia cuando sean requeridos para ello?

A. No; pueden negarse y seguir circulando.

B. Solo están obligados en caso de accidente.

C. Sí; negarse a realizarla es un delito incluido en el Código Penal. pic.twitter.com/UW8b8J8Mec — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 17, 2025

Qué tipo de pila lleva el mando de un coche

El tipo de pila dependerá del vehículo. Para un coche de alta gama, tipo Mercedes, Audi o BMW, este elemento será del tipo CR2032, que cuenta con 3V, 20mm de diámetro y 3,2mm de grosor. Si nos centramos en las pilas de un mando de Renault, Toyota o Nissan, necesitaremos la del tipo CR2025, el cual posee 20mm de diámetro, 3V y 2,5mm de grosor.

Algunos modelos más compactos suelen necesitar el tipo de pila CR2016, un ejemplar mucho más delgado que los anteriores, pues cuenta con 1,6mm de grosor y 3V. Por último, no podemos olvidarnos de los modelos especiales o llaves inteligentes, pues estas son mucho más gruesas -o más pequeñas- y son del tipo CR2450 o CR1632.