Cómo calcular la distancia que debes dejar entre coches: la regla infalible de la DGT que funciona

Circular por autopistas y autovías requiere un nivel de atención y responsabilidad superior al de las carreteras convencionales. A 120 km/h (la velocidad máxima habitual en estas vías), el tiempo de reacción y la distancia necesaria para detener un automóvil aumentan considerablemente. Por ello, mantener a una distancia considerable del vehículo que circula delante se vuelve imprescindible para prevenir colisiones. En este contexto, la DGT ha explicado cómo calcular la distancia que se debe dejar entre coches.

No basta con tener buenos reflejos o frenar a tiempo: si no dejamos suficiente espacio, simplemente no hay margen para reaccionar ante una situación imprevista. Este concepto, tan simple como vital, es lo que la DGT resume como su «regla de oro» para evitar colisiones por alcance. Vamos a profundizar en qué consiste, por qué es tan importante y cómo podemos aplicarla en nuestra conducción diaria.

Calcular la distancia que debes dejar entre coches

A diferencia de las carreteras convencionales, las autopistas y autovías permiten una circulación más ágil gracias a su trazado recto, ausencia de cruces al mismo nivel y varios carriles por sentido. Esto permite establecer límites de velocidad más altos, como el habitual de 120 km/h. Sin embargo, esta ventaja también implica un riesgo: cuanto más rápido vamos, mayor será la distancia necesaria para detener el vehículo por completo en caso de emergencia.

En situaciones imprevistas, como un frenazo repentino del coche de delante o una retención inesperada tras una curva, el tiempo que tardamos en darnos cuenta del peligro y en pisar el freno es crucial. A esto se le llama tiempo de reacción, y se estima en torno a un segundo en condiciones normales. Pero durante ese segundo, el coche sigue avanzando decenas de metros. Si no hemos dejado una distancia suficiente, puede que ya sea demasiado tarde cuando pisemos el freno.

La DGT calcula que, a 120 km/h, un coche recorre unos 33 metros por segundo. Es decir, si nuestro tiempo de reacción es de un segundo, ya habremos avanzado más de 30 metros antes siquiera de empezar a frenar. Si a eso añadimos la distancia de frenado (que puede superar los 70 metros según el estado del vehículo y la calzada), estamos hablando de más de 100 metros necesarios para detener el coche completamente.

Una fórmula sencilla: contar segundos

Para facilitar la vida a los conductores, la DGT propone una fórmula muy simple pero efectiva: la regla de los dos o tres segundos para calcular la distancia entre coches. Esta técnica consiste en elegir un punto fijo en la vía (por ejemplo, una señal, un poste o una marca en el asfalto) y contar cuántos segundos pasan desde que el coche de delante lo supera hasta que nosotros lo hacemos.

Si el conteo dura al menos dos segundos, vamos a una distancia aceptable. Si son tres, mucho mejor. Para hacerlo más fácil, se recomienda contar al estilo «mil uno, mil dos, mil tres», lo que nos da un ritmo aproximado de un segundo por número. Si al llegar al «mil dos» ya hemos pasado por el punto de referencia, significa que estamos demasiado cerca.

Este método tiene la ventaja de adaptarse automáticamente a la velocidad. No importa si vamos a 80, 100 o 120 km/h: contar segundos en lugar de metros tiene en cuenta que cuanto más rápido vamos, más distancia recorreremos por segundo, y por tanto, necesitaremos más espacio para frenar.

Conducción defensiva: actitud clave

La DGT insiste en que una conducción responsable va mucho más allá de cumplir las normas. Se trata de adoptar una actitud defensiva, es decir, anticiparnos a los errores de los demás y estar preparados para cualquier imprevisto. En este enfoque, mantener la distancia adecuada es tan importante como no exceder la velocidad o no usar el móvil mientras conducimos.

Juan Ignacio Serena, uno de los responsables de Formación de Conductores en la DGT, lo resume así: «La clave está en el cumplimiento escrupuloso de las normas, mantener una atención constante, practicar una conducción preventiva y guardar las distancias de seguridad». La distancia no sólo protege en caso de frenazo, también nos da margen para maniobrar, cambiar de carril o reaccionar ante un obstáculo.

A menudo, los conductores más experimentados se confían, pensando que tienen «todo bajo control». Este exceso de confianza puede llevar a decisiones imprudentes, como circular demasiado cerca de otro vehículo «porque controlo», o reducir la distancia «para evitar que se me meta otro coche delante». Este tipo de actitudes ignoran que, en carretera, cualquier segundo cuenta, y que el peligro muchas veces viene de factores que no controlamos: el fallo de otro conductor, una distracción ajena, un reventón de neumáticos.

También hay una percepción equivocada de que dejar espacio es «perder tiempo», cuando en realidad, respetar la distancia de seguridad no afecta en absoluto a la velocidad media del viaje. No llegaremos antes por ir pegados al coche de delante, pero sí aumentamos exponencialmente el riesgo de sufrir un accidente.