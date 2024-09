Los coches eléctricos más baratos del mercado con hasta 400 km de autonomía: no te lo imaginas

Si eres de los que recorren largas distancias y no deseas padecer de ansiedad por la autonomía en tu vehículo, vas a tener que gastar algo más de dinero si buscas un coche electrificado que se pueda adaptar a lo que necesites.

Existen una serie de factores importantes que afectan a la batería de un vehículo eléctrico, caso del tipo de conducción, las condiciones meteorológicas, la carga y las ruedas. Con independencia de que sea un coche eléctrico usado o uno nuevo, aquí existen algunos que pueden servirte de utilidad.

Volkswagen ID 3

Este modelo de serie tiene una batería de 58 kWh, la que proporciona una batería combinada de 426 km. Si optas por la variante Pro S que cuesta algo más cara, vas a poder disfrutar de una batería de más potencia, concretamente 77 kWh y que dispondrá de una autonomía de 558 km.

Los precios de este modelo comienzan en 36.900 euros, mientras que los ejemplares de segunda mano de 77 kWh de 2022 que tengan 65.000 km se pueden comprar desde 25.000 euros.

Cupra Born

Este modelo de la española Cupra se basa en la plataforma del ID3, lo que significa que los dos coches son parecidos de conducir, aunque el Born tiene una variante denominada e-Boost, la cual hace que la potencia pase de 204 a 232 CV, mientras que si se quiere un ID 3 potente les tocará esperar al GTX.

Lo mismo que el ID 3, la batería es de 58 kWh y su autonomía es de 426 km. Los precios comienzan en algo más de 41.000 euros y por unos 27.000 euros.

Mercedes EQA

Se dirige a los compradores que consideren la compra del Ford Mustang Mach-E y el Tesla Model Y, de tal forma que Mercedes dice que este modelo tiene un rendimiento de unos 431 km con una única carga.

Existen una serie de opciones como el 250 + de 190 CV desde 50.000 euros, que tiene un rendimiento de 519 CV, el EQA 300 de 230 CV y el 350 de 295 CV.

Los precios del EQA 250+ de segunda mano con pocos kilómetros pueden estar en unos 41.000 euros.

MG 4 Trophy

En el caso de que busques un MG4 eléctrico, tienes en el mercado dos opciones llamadas SE y Trophy. Con los SE, se puede disfrutar de una autonomía decente, pero las otras variantes Trophy van bastante más allá y van a ofrecer una mayor tecnología, donde habrá cargadores inalámbricos, cámaras de 360 grados y baterías de mayor tamaño.

Si te gastas más dinero en el Trophy lo bueno es que la autonomía como tal va a pasar de 350 a 434 km. Si buscas más tecnología está el SE Long Range que llega a 452 km. Los precios de nuevo van a partir de 33.00 euros.

Ford Mustang Mach-E Select

Destaca por el estilo agresivo, interior minimalista y 440 km de autonomía, donde el Mach-E ofrece bastante en la versión de 75 kWh. Las prestaciones corren a cargo de su motor de 270 CV que impulsa las ruedas de atrás y llega a lograrlos 100 km/h desde parado en menos de siete segundos.

Cuando se desee una autonomía mayor habrá que gastar unos diez mil euros más en la variante Premium de 610 km. Los precios van a pasarte de algo menos de 56.000 euros, pero un vehículo usado pude costar del orden de unos 30.000 euros.

Kia Niro EV

Los compradores únicamente tienen como opción su batería de 64,8 kWh, la cual dice la marca coreana que vale para realizar 458 km. Con su motor eléctrico de 204 CV puede acelerar de cero a ciento en menos de ocho segundos y su batería puede cargarse de diez al ochenta por ciento en 45 minutos mediante un cargador rápido.

Hyundai Kona EV

La marca coreana dice que su Kona EV de 64 kWh cuenta con una autonomía de 482 km. La carga rápida en la unidad de 100 kW va a cargar la batería del 10 al 80% en 47 minutos.

Los que lo compren van a obtener un frenado regenerativo ajustable. Estamos hablando de una gran cantidad de equipamiento en materia de seguridad, donde destaca el control del ángulo muerto, los ajustes remotos de climatización, así como los asientos que tienen calefacción y refrigeración. Los vehículos usados desde 2020 en adelante con una cantidad elevada de kilómetros parten de 14.000 euros.

La autonomía sigue siendo un problema

Los coches eléctricos tienen todavía una guerra importante que librar, y no es otra que la autonomía. Todavía deben ofrecer al público cifras similares a las de los motores de combustión y eso parece que todavía no está al alcance de las mayores marcas, puesto que las baterías todavía no han llegado a ese momento.

Con todos los modelos que te hemos mostrado, tienes unas opciones interesantes a considerar, ¿no crees? Ahora te toca a ti elegir la opción que te parezca más interesante de las que ofrece el mercado.