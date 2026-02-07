Castilla-La Mancha va a albergar su primer almacén de repuestos de coches eléctricos chinos. El fabricante automovilístico chino Changan ha anunciado la puesta en marcha de un almacén central de recambios en Azuqueca de Henares (Guadalajara), operado por Kuehne+Nagel, que actuará como hub logístico para España. Su ubicación permitirá entregas al día siguiente en la mayor parte del territorio, mejorando la eficiencia de los talleres y el servicio al cliente.

Changan, uno de los principales fabricantes de automoción de China y referente global en innovación, electrificación y movilidad inteligente, ha anunciado oficialmente su llegada al mercado español con dos modelos 100% eléctricos para el mercado español: Deepal S05 y Deepal S07.

Con más de 30 millones de vehículos producidos y vendidos en todo el mundo, presencia en más de 100 países y regiones, y una fuerte apuesta por la electrificación y las tecnologías inteligentes, Changan llega a España como parte de su plan de expansión europea. Un proyecto desarrollado en Europa, para Europa, respaldado por sus centros europeos de diseño y tecnología, que sitúa a España como un mercado clave dentro de su hoja de ruta internacional.

Almacén de coches chinos

La estrategia de posventa de la marca china en España incluye una garantía de vehículo de 7 años o 160.000 km y una garantía de batería y sistema de propulsión eléctrica de 8 años o 200.000 km, además de centros de atención al cliente en Europa con soporte en español.

En la estrategia de posventa también es clave el almacén de repuestos que tiene como objetivo entregas de entre 24 y 48 horas de piezas para la reparación de los coches y evitar problemas que han sufrido otros fabricantes chinos con la reposición de elementos del coche procedentes de China. La instalación estará en Azuqueca de Henares (Guadalajara), tras una alianza con Kuehne+Nagel.

Modelos 100% eléctricos

Dentro del porfolio de Changan, Deepal representa su gama de vehículos eléctricos para el mercado europeo, orientada a ofrecer modelos inteligentes, eficientes y tecnológicamente avanzados, diseñados a partir de necesidades reales del usuario.

La llegada de Deepal a España arranca con dos SUV complementarios, dirigidos a dos de los segmentos más relevantes del mercado. Deepal S05, un SUV eléctrico compacto, que combina un diseño exterior dinámico y aerodinámico con un interior digital y confortable. Su estética mezcla volúmenes musculosos con líneas suaves y fluidas de inspiración escultórica, logrando una presencia moderna y funcional.

Está equipado con una batería LFP de 68,8 kWh, que le permite alcanzar hasta 485 km de autonomía WLTP combinada en su versión de tracción trasera, estando también disponible con tracción total. Gracias a la carga rápida en corriente continua, puede recuperar más de 240 km de autonomía en solo 15 minutos, facilitando el uso diario del vehículo eléctrico.

El Deepal S07 es la propuesta de la marca en el segmento de los SUV medianos, ofreciendo mayor espacio, un nivel de calidad percibida superior y una experiencia de conducción más refinada. Su silueta tipo coupé y su diseño limpio y futurista se combinan con un interior amplio, orientado al confort de todos los ocupantes.

Equipa una batería NCM de 80 kWh, con una autonomía de hasta 475 km WLTP, y admite carga rápida en corriente continua, permitiendo pasar del 30% al 80% de carga en aproximadamente 35 minutos.

El Deepal S05 está disponible desde 29.750 euros y el Deepal S07 desde 35.500 euros, financiado con Banco Santander. Estos precios podrán reducirse adicionalmente con las ayudas del Plan Auto+ (si aplica, una vez aprobado y publicado en el BOE) y los certificados CAES.