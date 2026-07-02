BYD se convierte en el coche oficial de ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’

Novedades en La Voz y La Voz Kids, programas líderes que emite Antena 3 Televisión. La marca china BYD, líder mundial en vehículos enchufables y tecnología de baterías, ha anunciado su incorporación como coche oficial de La Voz y La Voz Kids, el formato de ITV Studios.

«Esta alianza estratégica permitirá a la marca conectar con millones de espectadores en España a través de uno de los formatos televisivos más exitosos, reconocidos y emocionantes del panorama audiovisual actual», ha señalado Atresmedia en una nota este jueves.

La colaboración vincula de forma directa a BYD con una franquicia consolidada como referente del entretenimiento familiar en España. La última edición emitida de La Voz en Antena 3 lideró las noches de los viernes en prime time, con una cuota de pantalla del 13,2% y más de 3,2 millones de espectadores únicos por programa. La Voz Kids, actualmente en emisión en la noche de los sábados, también lidera de manera absoluta.

Gracias a este acuerdo, BYD contará con presencia a lo largo de los 13 episodios de La Voz y los 12 episodios de La Voz Kids reforzando su visibilidad y posicionamiento ante una audiencia masiva.

La alianza de BYD con La Voz y La Voz Kids trasciende la pantalla para trasladar toda la emoción del concurso a la red comercial de la marca. Durante los próximos meses, los concesionarios oficiales de BYD se transformarán para acercar la experiencia del programa a clientes y visitantes mediante una activación nacional que combinará elementos físicos y digitales inspirados en el universo del programa.