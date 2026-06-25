BMW prepara el golpe que nadie esperaba: el nuevo eléctrico con más de 1.000 km de autonomía que cambia las reglas del juego

BMW ha compartido los primeros datos e imágenes del nuevo X5, la quinta generación de su SUV, que contará con cinco sistemas de propulsión: gasolina, diésel, híbrido enchufable, eléctrico de batería y eléctrico con pila de combustible de hidrógeno. Además, las versiones de gasolina y diésel incorporarán tecnología microhíbrida de 48 V. La compañía alemana ha dado a conocer cuatro versiones iniciales, aunque la gama definitiva será más amplia. El X5 40 xDrive de gasolina ofrecerá 400 CV, mientras que el X5 50e xDrive híbrido enchufable alcanzará los 490 CV. Por su parte, el iX5 60 xDrive eléctrico llegará hasta los 578 CV.

Éste último estará equipado con una batería de 141 kWh de capacidad útil, que utilizará las nuevas celdas cilíndricas de sexta generación de BMW. Su arquitectura eléctrica será de 800 voltios y contará con dos motores eléctricos, uno situado en el eje delantero y otro en el trasero,. Por otro lado, el iX5 Hydrogen con pila de combustible no llegará hasta 2028; incorporará un sistema de almacenamiento de hidrógeno formado por siete depósitos conectados en serie, ubicados en el espacio que normalmente ocupa la batería en el iX5 eléctrico.

Nuevo BMW iX5 eléctrico

Con una capacidad útil de 141 kWh, el BMW iX5 60 xDrive incorpora la batería de alto voltaje más grande instalada hasta la fecha en un modelo totalmente eléctrico de la marca. La propulsión corre a cargo de un motor eléctrico en el eje delantero y otro en el trasero, que funcionan de manera conjunta con la tracción total eléctrica BMW xDrive.

El primer modelo de serie de BMW impulsado por hidrógeno, el BMW iX5 Hydrogen, llegará a las carreteras en 2028. Su sistema de propulsión integra una pila de combustible, el nuevo sistema de almacenamiento de hidrógeno BMW Hydrogen Flat Storage y una batería de alto voltaje de apoyo.

La tercera generación de la pila de combustible permite un diseño más compacto, además de mejorar la potencia y la eficiencia. El sistema de almacenamiento está formado por siete depósitos de alta presión fabricados en material compuesto reforzado con fibra de carbono, conectados en paralelo.

Por otro lado, se ha incorporado el lenguaje de diseño «Neue Klasse», con un enfoque más moderno que se refleja en unos faros delanteros actualizados y unos pilotos traseros LED con una nueva firma lumínica de trazos sinuosos.

El interior está disponible en configuraciones de cinco o siete plazas y, en el puesto de conducción, el protagonismo recae en el sistema de visualización panorámica que sustituye al cuadro de instrumentos tradicional, junto con una gran pantalla táctil de 17,9 pulgadas situada en la consola central. El equipamiento también refuerza las capacidades de conducción semiautónoma de nivel 2, con un amplio conjunto de asistentes avanzados, entre los que se incluyen:

Asistente de autopista y ciudad (opcional)

Asistente de mantenimiento de carril

Asistente de maniobras evasivas dentro del propio carril

Advertencia de cambio involuntario de carril

Aviso de colisión lateral con intervención en la dirección

Advertencia de tráfico cruzado con frenado automático

BMW iX5 Hydrogen

«La tecnología del hidrógeno es un complemento de futuro para los vehículos eléctricos de batería. El BMW iX5 Hydrogen utiliza hidrógeno para una experiencia de conducción eléctrica sin tiempos de carga. Un nuevo camino hacia la movilidad sin emisiones: eficiente, potente y preparada para el futuro».

El BMW iX5 Hydrogen desarrolla una potencia de 295 kW (401 CV) y acelera de 0 a 100 km/h en menos de 6 segundos. Su velocidad máxima supera los 180 km/h. Dispone de dos depósitos de hidrógeno con una capacidad total de 6 kg, lo que le permite homologar una autonomía de 504 km según el ciclo WLTP. El consumo se sitúa en torno a 1,19 kg de hidrógeno cada 100 km. El repostaje se realiza en apenas unos minutos.

Producción

El BMW iX5 Hydrogen se produce en la planta piloto del Grupo BMW situada en el Centro de Investigación e Innovación (FIZ) de Múnich, donde trabajan alrededor de 900 empleados en áreas como carrocería, montaje, ingeniería de prototipos, construcción de vehículos conceptuales y fabricación aditiva. En el caso del BMW iX5 Hydrogen, los expertos en tecnología del hidrógeno, desarrollo de vehículos y montaje inicial han colaborado estrechamente para integrar el sistema de propulsión y el almacenamiento de energía.

«El hidrógeno es una fuente de energía versátil que tiene un papel clave que desempeñar en el proceso de transición energética y, por tanto, en la protección del clima. Después de todo, es una de las formas más eficientes de almacenar y transportar energías renovables», dijo Oliver Zipse, presidente del Consejo de Administración de BMW AG. «Debemos aprovechar este potencial para acelerar también la transformación del sector de la movilidad. El hidrógeno es la pieza que falta en el rompecabezas de la movilidad sin emisiones. Una tecnología por sí sola no bastará para lograr una movilidad climáticamente neutra en todo el mundo».

El Grupo BMW es el primer fabricante alemán de automóviles en unirse a la iniciativa «Business Ambition for 1.5°C», impulsada por la organización Science Based Targets. Con ello, la compañía se compromete a alcanzar la plena neutralidad climática a lo largo de toda su cadena de valor.