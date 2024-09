El aviso de la Policía sobre las pegatinas de la ITV que te interesa si vives en Madrid

Pese a que es un elemento que lleva ya implantado desde hace muchos años, todavía hay bastantes conductores que no acaban de tener claro qué normativa hay en cuanto a la pegatina de la ITV y que no tienen consciencia de que cuando no se lleva como es debido es sinónimo de multa.

Una de las preguntas más habituales es: ¿dónde se debe llevar la pegatina de la ITV?

A la hora de responder, lo cierto es que solo existe un sitio permitido para la colocación: el ángulo superior derecho del parabrisas mirando desde el interior del coche. Todo ello se debe a que se piensa que es la posición en la que menos afectará a la visibilidad del conductor.

Pensemos que es obligatoria, puesto que es el documento que lo que hace es acreditar que se pasó la revisión técnica de forma favorable y que complementará la tarjeta de la ITV.

El que no se lleve pegada puede ser objeto de sanción

La multa por no llevar correctamente pegada la multa puede oscilar entre los ochenta y los cien euros, aunque no se quitan puntos por ello.

En el caso de que se necesite otra pegatina, bien por despegarse o porque hubiera que cambiar el parabrisas, se puede solicitar un duplicado en el centro de la ITV en el que fue pasada la revisión, donde solo será necesario llevar la documentación del coche.

Las pegatinas que se permiten en el coche

Existe un número bastante limitado de pegatinas que se permiten en la luna delantera del coche: el distintivo medioambiental de la DGT, el sistema de telepeaje y el de la ITV. A estos se suma, en el cristal trasero, la L correspondiente al conductor novel.

Pegatina de la ITV en motos

Si hablamos de las motocicletas es parecido a los coches, puesto que también es necesario que luzcan la pegatina de la ITV. El caso es que hay diferente morfología de los modelos, la normativa será bastante más flexible.

De todas maneras, la recomendación general suele ser portarla en el ángulo suprior derecho de la misma cúpula, pero cuando no la tengan, se deberá colocar en algún sitio que sea bien visible: el chasis, carenado, la horquilla o el guardabarros de la zona delantera.

La Coca Cola, toda una ayuda para quitar las pegatinas de la ITV

Todos estaremos de acuerdo que quitar las pegatinas del coche puede acabar siendo un trabajo de lo más desafiante, en especial cuando el pegamento se haya adherido con firmeza al cristal o la pintura, y una poco correcta eliminación puede acabar en arañazos no deseados.

Estamos ante un dilema habitual para multitud de conductores, de donde ha nacido una solución bastante peculiar; la utilización de la Coca Cola. Con ella, es más fácil eliminar las pegatinas sin que haya daños en el coche.

Tanto las pegatinas de la IV, como los distintivos medioambientales o incluso las pegatinas familiares, suelen ser habituales en los coches, pro quitarlos puede ser de lo más desafiantes

¿Cuál es el proceso habitual?

Habitualmente lo que incluye es la limpieza de la zona, tanto antes como después de ser eliminada, así como un secador de pelo para que se caliente el adhesivo y optar por tarjetas de plástico, rascadores de nieve o las uñas para ir retirando los restos.

El caso es que uno de los métodos más populares va a implicar la utilización de la Coca Cola. En un vídeo que se compartió en una cuenta de TikTok, se comentó el tema:

Paso a paso

En el vídeo decían que para la retirada del adhesivo del cristal sin que se dañe, se tiene que mojar un paño con Coca Cola y luego pasarlo sobre la pegatina para que así esté muy empapada y el papel se deshaga.

Después, ayudados de una espátula, se van a retirar los restos de la pegatina y la cola. Por último, el cristal queda limpio y sin imperfecciones,

Gran atención en redes sociales

Esta publicación de TikTok acumuló miles de visitas, con comentarios positivos, e incluso otros consejos, como el de una usuaria que decía actuar igual, pero utilizando acetona, aunque otro usuario advirtió que la misma puede dañar la superficie del interior del vehículo.

Otro usuario dijo que el vinagre también quita el pegamento de todas las partes. Un comentario que llegó a generar gran curiosidad.

Estamos ante unos consejos bastante útiles, puesto que las pegatinas de la ITV y las medioambientales fueron objeto de muchas críticas por lo complicadas que son de quitar sin romperlas.

No olvidemos que la DGT puede proceder a la revisión de los requisitos pra estos adhesivos, de tal forma que podemos considerar las molestias que implicará la retirada y las sanciones que pueda haber por su acumulación en el parabrisas.