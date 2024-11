Así es el impresionante coche de Jorge Martín: de 0 a 100 en 2,7 segundos

El pasado domingo, el piloto Jorge Martín ganó el título de campeón de MotoGP en el circuito de Barcelona. Una última jornada de infarto, en el que el tercer puesto le valía para lograr la gloria y también donde pudo confesar que fuera de las carreras, le gustan más los coches.

Después de la celebración

Una vez pasados los fastos, Jorge Martín tuvo a gala conceder una entrevista en el popular programa del partidazo en la Cope. Al preguntarle cómo se movía por la ciudad, la respuesta le sorprendió: «En coche»:

El piloto lo que hizo fue explicar el motivo: “La verdad es que las motos me dan un poco de miedo. Me da miedo circular en moto. El coche sí lo controlas, de la otra forma somos muy vulnerables”.

Un gran aficionado a los automóviles

Jorge Martín es gran amante de los automóviles. Solo hay que mirar al Instagram para verle posando al lado de deportivos potentes como el Ferrari 458 Italia de color blanco o también con un Lamborghini Huracán STO. El caso es que genera bastante curiosidad saber qué coche es con el que cuenta en su garaje.

Con Red Bull en 2023, se hizo un reportaje de 72 horas para hablar que se había adquirido un «Porsche 911 Turbo S».

Dicho modelo lo tenemos por un precio de 283.582 euros) se impulsa por un motor que tiene seis cilindros y que tiene dos turbos. Su potencia es de 650 CV, contando con una caja automática de doble embrague y ocho relaciones. Cuenta con tracción de cuatro ruedas y pasa de cero a cien en 2,7 segundos.

En relación con su modelo, lo que decía era lo siguiente: “Me costaba salir a la calle con él. Sentía un poco de vergüenza porque la gente me miraba con él. No me siento cómodo con eso”. Y añadía: “Nos jugamos la vida cada vez que salimos a la pista y entrenamos todos los días durante cuatro o cinco horas diarias. Así que siempre siento que todo lo que consigo, me lo merezco. Para mí, lo primero es la familia, pero siendo inteligente al respecto, también hay que disfrutar de las cosas”.

La visita que realizó en Maranello

En el pasado junio el piloto visitó Maranello, donde pudo visitar la planta en la que se ensamblan los automóviles, pero también la zona de los clásicos.

Lo que hizo fue hacerse una serie de fotografías con un modelo también con el Ferrari SF90 Stradale.

Este coche tiene un motor V8 con dos turbos y tres motores electrificados, en las que suma mil caballos de potencia. Hablamos del primer híbrido de la marca transalpina que acelera de cero a cien en 2,5 segundos y el precio arranca en 770.000 euros.

Pilotos que se han cambiado a los coches

Además de cambiar las motos por los coches en la vida civil, también en competición se vieron seducidos por los automóviles de cuatro ruedas.

Nani Roma

Fue famoso por ser el primer español que ganó el Dakar en su moto. A pesar de ello, a él le gustaban más los coches y también se hizo con la victoria de este mítico rally en la categoría de automóviles.

Cyril Despres

Otro de los nombres míticos del Dakar, que llegó a ganar en cinco ocasiones, las que van de los 2.005 y 2013. En este sentido, lo que ocurrió es que se terminó dando cuenta que pasados los cuarenta años de edad, la situación cambió.

Ya se veía mayor para seguir haciendo carreras de competición en moto, de tal forma que cambió de disciplina, y comenzó su trayectoria como conductor de automóviles.

Wayne Gardner

Famoso por haber sido el primer campeón del mundo de 500 cc que nació en Australia, probando suerte en los vehículos una vez pasó a bajarse de la moto.

Stephane Peterhansel

El llamado Monsieur Dakar ha sido capaz de ser ejemplo de que un piloto pude serlo con independencia del vehículo. Una clara muestra la encontramos en el palmarés que hay en el Dakar. Primeramente, ganó seis títulos en la categoría de motos, lo que hizo que supusiese el récord de la competición. Después se pasó a los vehículos, donde se ha repetido el triunfo en ocho ocasiones, lo que es un logro difícil de igualar.

Al final hablamos de grandes pilotos que nos demuestran que la calidad se termina demostrado con independencia del vehículo. Los que tienen buenas condiciones y la capacidad para poder atreverse a competir y pasar de las dos ruedas a las cuatro.