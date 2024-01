Así han cambiado los colores de los coches en España en las últimas décadas

Cuando uno echa la vista atrás, lo cierto es que la variedad de tonos en los automóviles cada vez es más pequeña, pero los de mayor popularidad se han pasado el testigo en estos últimos 20 años.

¿Cómo es el color de los coches?

Buena parte de los coches está pintado en únicamente cinco colores de coches. Algo que se suele decir es que el mundo del automóvil es algo inmovilista, pero si se repasan las tendencias del mercado, es posible comprobar que en los últimos 20 años se han producido grandes cambios: hablamos de que casi se puede decir que se han extinguido los monovolúmenes, se han popularizado los SUV y cada vez hay más coches eléctricos.

Esto a nivel general, pero si atendemos al color que tienen los coches actuales, sí que podemos decir que por mucho que pasen los años, parece que los tonos de los coches siguen siendo los mismos. ¿Es así de verdad?

Un análisis de la evolución del color de los coches

En CarVertical, una empresa que se ha especializado en la creación de informes sobre vehículos, se han reunido una serie de datos sobre los vehículos fabricados entre 2000 y 2022, lo que nos ha mostrado la evolución de la preferencia por unos u otros colores de coches durante los años.

En nuestro país, el 28,7% de los vehículos en 2022 eran grises, un apartado donde aquí podemos incluir a los plateados, siendo también mayoritarios también los coches de color blanco (27%) y los negros (26,5%).

El caso es que cabe preguntarse, ¿cómo fue la evolución?

El dominio de los coches de color gris y plata ha alcanzado el punto más alto en 2001 (54%), para empezar a bajar de manera paulatina hasta el mínimo en 2017 (13%) y comenzar a aumentar nuevamente, hasta que haya un equilibrio mayor con otras tonalidades de mayor popularidad.

El color blanco, era casi testimonial a principios de siglo (9%), pero ha tenido una curva de crecimiento que fue opuesta a la del gris, llegando a copar el 67% de los vehículos en 2017.

Si atendemos a la trayectoria de los coches negros, lo cierto es que fue de subidas y bajadas, contando con una posición actual que es casi tan buena como cuando se ha registrado su momento más álgido (32% en 2007).

Después del podio, los otros casi se puede decir que son anecdóticos. El rojo hay que decir que tiene cierta relevancia, con un 11%, mientras que el color azul se va a conformar con solo un 4%, cuando en la primera mitad de los 200 tuvo años de importante presencia.

Fuera de estos cinco colores de coches, el resto de tonalidades casi se puede decir que cuentan poco para el mercado en la actualidad

Oferta y demanda o demanda y oferta

Todos estos datos pueden dejar claro que son los compradores los que van a optar siempre por vehículos del mismo color. Esto es así en parte, pero no podemos pasar por alto el que un conductor no puede comprar lo que no esté a la venta y si se repasan las gamas cromáticas que oferten los fabricantes de automóviles, lo cierto es que la variedad escasea.

Hay expertos en el sector de la automoción como Matas Buzelis que es experto en automoción y jefe de Comunicaciones de carVertical: «Los fabricantes ofrecen menos opciones de color a los compradores de vehículos.

Hasta hace un par de décadas se veían bastantes vehículos de color, pero los tonos ahora han cambiado bastante, puesto que muchos no desean destacar entre la multitud y eligen vehículos conservadores.

Existen conductores que hasta piensan que la venta de un coche que sea, por ejemplo, rojo o amarillo, va a llevar más tiempo que vender el mismo coche pintado de negro o plateado.

Sí que es verdad que en determinados casos pueden llegar a tener razón en pensar todo esto, pero aquí depende un poco también de lo que busque el comprador.

Conclusiones

Como has podido ver, los años van pasando y los colores de coches se ponen de moda y también dejan de estarlo, pero parece que hay algunos que en mayor o menor medida siempre suelen estar presentes.

Así que ya sabes, si estás buscando coche, seguro que tienes algunos colores en mente, pero ahora sabes cuáles son los que más se llevan. ¿Eso es importante? ¿Debo seguir las modas? En nuestra opinión debes optar por el que más te guste, pues al final hablamos de adquirir un producto con el que vas a estar unos cuantos años, por lo que mejor estar conforme con lo que compres.

Si te ha parecido interesante lo que hemos comentado, no dudes en compartirlo con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo, así si tienen dudas van a poder tomar decisiones sobre el color con más facilidad, lo que siempre es interesante tenerlo en cuenta para quedarse más satisfecho para poder comprar de la mejor de las maneras el coche con el tono ideal que deseen.